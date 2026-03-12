Президент України Володимир Зеленський виступив із важливою промовою під час свого офіційного візиту до Бухаресту в четвер, 12 березня. Український лідер спільно з президентом Румунії Нікушором Даном розпочали пресконференцію за результатами зустрічі.

Візит Зеленського до Бухаресту

Головною темою зустрічі двох лідерів стали питання безпеки, підтримки України у війні та подальшого розвитку співпраці між Києвом і Бухарестом.

Крім того, український та румунський лідери підписали угоду про оборонну співпрацю, енергетику та стратегічне партнерство.

Як повідомлялося, Зеленський прибув до Румунії з робочим візитом 12 березня. Главу держави зустріли з офіційною церемонією.

У Бухаресті український президент зустрівся з лідером Румунії. А також Зеленський проведе зустріч із очільником румунського уряду та відвідає базу підготовки пілотів F-16.