Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Зеленський заявив про переваги України у світі — ефір День.LIVE arrow
Зеленський заявив про переваги України у світі — ефір День.LIVE

Зеленський заявив про переваги України у світі — ефір День.LIVE

11 березня 2026 р. 13:17

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

19:17 План стійкості столиці чи чергова схема Кличка — "Київський час"

Text

18:02 Зеленський виступить на саміті лідерів ЄС — ефір Вечір.LIVE

Text

13:17 Зеленський заявив про переваги України у світі — ефір День.LIVE

Text

08:00 Українські фахівці їдуть на Близький Схід — ефір Ранок.LIVE

10 березня 2026
Text

18:00 РФ планує вийти з-під санкцій через війну в Ірані — ефір Вечір.LIVE

Text

13:10 Українські військові контратакують на півдні — ефір День.LIVE

Text

08:00 США відклали переговори по Україні через Іран — ефір Ранок.LIVE

9 березня 2026
Text

18:00 Україна отримала запити через конфлікт в Ірані — ефір Вечір.LIVE

Text

13:26 Україна направила експертів для захисту баз США — ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна допомагатиме на Близькому Сході — ефір Ранок.LIVE

Text

19:17 План стійкості столиці чи чергова схема Кличка — "Київський час"

Text

18:02 Зеленський виступить на саміті лідерів ЄС — ефір Вечір.LIVE

Text

13:17 Зеленський заявив про переваги України у світі — ефір День.LIVE

Text

08:00 Українські фахівці їдуть на Близький Схід — ефір Ранок.LIVE

10 березня 2026
Text

18:00 РФ планує вийти з-під санкцій через війну в Ірані — ефір Вечір.LIVE

Президент України Володимир Зеленський заявив, що звернення США до Києва з проханням про допомогу на Близькому Сході має важливе значення. За його словами, це свідчить про те, що Україна має вагомі позиції та "карти" у міжнародній політиці.

Про це і не тільки дивіться в ефірі День.LIVE.

Теми ефіру

Переговори між Україною, США та Росією перенесли через ситуацію на Близькому Сході. Наступний етап зустрічей має відбутися вже наступного тижня.

Водночас у п'ятницю Верховна Рада планує розглянути ситуацію на паливному ринку та обговорити зростання цін на пальне.

Гості ефіру

  • Андрій Ковальов, кандидат політичних наук;
  • Андрій Закревський, заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України;
  • Денис Ярославський, офіцер командування штурмових військ ЗСУ;
  • Олександр Толоконніков, заступник голови Херсонської ОДА;
  • Оксана Жолнович, ексміністерка соціальної політики, кандидат юридичних наук, керівник соціальних проєктів PH Capital;
  • Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова.

Залученість України до ситуації на Близкьому Сході

Нагадаємо, що 5 березня зёявилася інформація про запит США до України щодо надання допомоги у захисті від дронів типу "Шахед" у регіоні Близького Сходу. Тоді Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий надати необхідні засоби та направити фахівців.

Згодом, 8 березня, стало відомо, що перша група українських спеціалістів вирушає на Близький Схід. Вони навчатимуть представників країн Перської затоки протидіяти безпілотникам.

У понеділок, 9 березня, Зеленський повідомив, що Україна вже направила експертів із безпілотних технологій для посилення захисту американських баз у Йорданії. Президент також наголосив, що Україна готова й надалі допомагати країнам Близького Сходу у сфері безпеки.

Крім того, глава держави заявляв, що Україна пропонувала США укласти угоду Drone Deal, яка передбачає передачу американській стороні українських технологій у галузі безпілотників.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

22:29 Фундація Зеленської передала генератори столичним школам

22:19 Усик визначив найкращого боксера в світі

22:15 Україна відклала візит заступника міністра енергетики Угорщини

21:43 Синоптики потішили прогнозом погоди у Харкові на завтра

21:40 Чи треба ВПО перед бронею стати на облік в новому ТЦК

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:30 Паралімпійська збірна України заявила про тиск з боку МПК

21:30 Зеленський заявив, що у Путіна залишилось не так багато часу

20:41 Зеленський відповів, кого Україна відправила на Близький Схід

20:32 Зеленський анонсував допомогу від Німеччини для енергетики України

20:21 Як зміниться ситуація зі світлом завтра в Одесі

22:29 Фундація Зеленської передала генератори столичним школам

22:19 Усик визначив найкращого боксера в світі

22:15 Україна відклала візит заступника міністра енергетики Угорщини

21:43 Синоптики потішили прогнозом погоди у Харкові на завтра

21:40 Чи треба ВПО перед бронею стати на облік в новому ТЦК

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:30 Паралімпійська збірна України заявила про тиск з боку МПК

21:30 Зеленський заявив, що у Путіна залишилось не так багато часу

20:41 Зеленський відповів, кого Україна відправила на Близький Схід

20:32 Зеленський анонсував допомогу від Німеччини для енергетики України

20:21 Як зміниться ситуація зі світлом завтра в Одесі

06:33 Реакція одеситів на підвищення цін на пальне

9 березня

18:46 Що одесити знають про Тараса Шевченка сьогодні

7 березня

06:33 Вартість квітів в Одесі напередодні 8 березня — як змінилися ціни

6 березня

06:33 Чи відзначатимуть одесити 8 березня — які очікування

5 березня

06:33 Вартість продуктів в Одесі зростає — ціни на ринку

3 березня

22:29 Українські дрони майбутнього — завоювання світового ринку

2 березня

22:29 Чого одесити очікують від весни цього року — побажання та надії

28 лютого

06:33 Оновлена ​​Одеса — щоб городяни змінили у своєму місті

27 лютого

06:33 Огірки по 400 гривень — вартість овочів на ринку в Одесі зросла

26 лютого

06:33 Знищені РФ будинки та квартири — порядок компенсацій від держави

Text

19:17 План стійкості столиці чи чергова схема Кличка — "Київський час"

Text

18:02 Зеленський виступить на саміті лідерів ЄС — ефір Вечір.LIVE

Text

13:17 Зеленський заявив про переваги України у світі — ефір День.LIVE

Text

08:00 Українські фахівці їдуть на Близький Схід — ефір Ранок.LIVE

10 березня
Text

18:00 РФ планує вийти з-під санкцій через війну в Ірані — ефір Вечір.LIVE

Відео по темі

Всі відео
План стійкості столиці чи чергова схема Кличка — "Київський час"

План стійкості столиці чи чергова схема Кличка — "Київський час"

11 березня 2026 р. 19:17
Зеленський виступить на саміті лідерів ЄС — ефір Вечір.LIVE

Зеленський виступить на саміті лідерів ЄС — ефір Вечір.LIVE

11 березня 2026 р. 18:02
Українські фахівці їдуть на Близький Схід — ефір Ранок.LIVE

Українські фахівці їдуть на Близький Схід — ефір Ранок.LIVE

11 березня 2026 р. 08:00
РФ планує вийти з-під санкцій через війну в Ірані — ефір Вечір.LIVE

РФ планує вийти з-під санкцій через війну в Ірані — ефір Вечір.LIVE

10 березня 2026 р. 18:00
Українські військові контратакують на півдні — ефір День.LIVE

Українські військові контратакують на півдні — ефір День.LIVE

10 березня 2026 р. 13:10
США відклали переговори по Україні через Іран — ефір Ранок.LIVE

США відклали переговори по Україні через Іран — ефір Ранок.LIVE

10 березня 2026 р. 08:00
Україна отримала запити через конфлікт в Ірані — ефір Вечір.LIVE

Україна отримала запити через конфлікт в Ірані — ефір Вечір.LIVE

09 березня 2026 р. 18:00
Україна направила експертів для захисту баз США — ефір День.LIVE

Україна направила експертів для захисту баз США — ефір День.LIVE

09 березня 2026 р. 13:26

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації