Президент України Володимир Зеленський заявив, що звернення США до Києва з проханням про допомогу на Близькому Сході має важливе значення. За його словами, це свідчить про те, що Україна має вагомі позиції та "карти" у міжнародній політиці.
Теми ефіру
Переговори між Україною, США та Росією перенесли через ситуацію на Близькому Сході. Наступний етап зустрічей має відбутися вже наступного тижня.
Водночас у п'ятницю Верховна Рада планує розглянути ситуацію на паливному ринку та обговорити зростання цін на пальне.
Гості ефіру
- Андрій Ковальов, кандидат політичних наук;
- Андрій Закревський, заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України;
- Денис Ярославський, офіцер командування штурмових військ ЗСУ;
- Олександр Толоконніков, заступник голови Херсонської ОДА;
- Оксана Жолнович, ексміністерка соціальної політики, кандидат юридичних наук, керівник соціальних проєктів PH Capital;
- Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова.
Залученість України до ситуації на Близкьому Сході
Нагадаємо, що 5 березня зёявилася інформація про запит США до України щодо надання допомоги у захисті від дронів типу "Шахед" у регіоні Близького Сходу. Тоді Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий надати необхідні засоби та направити фахівців.
Згодом, 8 березня, стало відомо, що перша група українських спеціалістів вирушає на Близький Схід. Вони навчатимуть представників країн Перської затоки протидіяти безпілотникам.
У понеділок, 9 березня, Зеленський повідомив, що Україна вже направила експертів із безпілотних технологій для посилення захисту американських баз у Йорданії. Президент також наголосив, що Україна готова й надалі допомагати країнам Близького Сходу у сфері безпеки.
Крім того, глава держави заявляв, що Україна пропонувала США укласти угоду Drone Deal, яка передбачає передачу американській стороні українських технологій у галузі безпілотників.