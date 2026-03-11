Президент України Володимир Зеленський заявив, що звернення США до Києва з проханням про допомогу на Близькому Сході має важливе значення. За його словами, це свідчить про те, що Україна має вагомі позиції та "карти" у міжнародній політиці.

Про це і не тільки дивіться в ефірі День.LIVE.

Теми ефіру

Переговори між Україною, США та Росією перенесли через ситуацію на Близькому Сході. Наступний етап зустрічей має відбутися вже наступного тижня.

Водночас у п'ятницю Верховна Рада планує розглянути ситуацію на паливному ринку та обговорити зростання цін на пальне.

Гості ефіру

Андрій Ковальов, кандидат політичних наук;

Андрій Закревський, заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України;

Денис Ярославський, офіцер командування штурмових військ ЗСУ;

Олександр Толоконніков, заступник голови Херсонської ОДА;

Оксана Жолнович, ексміністерка соціальної політики, кандидат юридичних наук, керівник соціальних проєктів PH Capital;

Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова.

Залученість України до ситуації на Близкьому Сході

Нагадаємо, що 5 березня зёявилася інформація про запит США до України щодо надання допомоги у захисті від дронів типу "Шахед" у регіоні Близького Сходу. Тоді Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий надати необхідні засоби та направити фахівців.

Згодом, 8 березня, стало відомо, що перша група українських спеціалістів вирушає на Близький Схід. Вони навчатимуть представників країн Перської затоки протидіяти безпілотникам.

У понеділок, 9 березня, Зеленський повідомив, що Україна вже направила експертів із безпілотних технологій для посилення захисту американських баз у Йорданії. Президент також наголосив, що Україна готова й надалі допомагати країнам Близького Сходу у сфері безпеки.

Крім того, глава держави заявляв, що Україна пропонувала США укласти угоду Drone Deal, яка передбачає передачу американській стороні українських технологій у галузі безпілотників.