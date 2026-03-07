У новому проєкті Новини.LIVE Архітектура безпеки з ексміністром закордонних справ України Павлом Клімкіним обговоримо нові правила гри на політичній арені.

Подивитися проєкт Архітектура безпеки можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Архітектура безпеки з Павлом Клімкіним

Мета проєкту — це пояснювати складні політичні та геополітичні процеси простою мовою та формувати розуміння того, як будується безпека майбутнього, як інші державі проживали досвід війни і будували безпечне майбутнє.

Разом з Павлом Клімкіним проаналізуємо нещодавні знакові політичні події:

нові правила гри на політичній арені;

нафтова залежність та як її побороти;

Мюнхенська безпекова конференція.

Нагадаємо, Новини.LIVE розповідали, як минула Мюнхенська безпекова конференція у лютому. Зокрема, лунало багато важливих для України заяв.

А експерти прогнозують ще більше зростання ціни на бензин найближчим часом. Крім того, це неминуче вплине на ціни іншої продукції для українців.