нафтова залежність та як її побороти;

Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Нові правила гри на політичній арені — Архітектура безпеки arrow
Нові правила гри на політичній арені — Архітектура безпеки

Нові правила гри на політичній арені — Архітектура безпеки

07 березня 2026 р. 20:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

18:00 Україна отримала запити через конфлікт в Ірані — ефір Вечір.LIVE

Text

13:26 Україна направила експертів для захисту баз США — ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна допомагатиме на Близькому Сході — ефір Ранок.LIVE

7 березня 2026
Text

20:00 Нові правила гри на політичній арені — Архітектура безпеки

6 березня 2026
Text

21:00 Зростання цін на бензин та зарплати — ефір з Гетманцевим

Text

18:00 Угоди не буде, Трамп вимагає капітуляції Ірану — ефір Вечір.LIVE

Text

13:03 МЗС просить українців не їхати до Угорщини — ефір День.LIVE

Text

08:00 США попросили в України допомоги на Близькому Сході — ефір Ранок.LIVE

5 березня 2026
Text

20:00 Ціни на пальне та війна на Близькому Сході — інтерв'ю з Кущем

Text

18:00 Іран вперше атакував Азербайджан — ефір Вечір.LIVE

Text

18:00 Україна отримала запити через конфлікт в Ірані — ефір Вечір.LIVE

Text

13:26 Україна направила експертів для захисту баз США — ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна допомагатиме на Близькому Сході — ефір Ранок.LIVE

7 березня 2026
Text

20:00 Нові правила гри на політичній арені — Архітектура безпеки

6 березня 2026
Text

21:00 Зростання цін на бензин та зарплати — ефір з Гетманцевим

У новому проєкті Новини.LIVE Архітектура безпеки з ексміністром закордонних справ України Павлом Клімкіним обговоримо нові правила гри на політичній арені.

Подивитися проєкт Архітектура безпеки можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Архітектура безпеки з Павлом Клімкіним

Мета проєкту — це пояснювати складні політичні та геополітичні процеси простою мовою та формувати розуміння того, як будується безпека майбутнього, як інші державі проживали досвід війни і будували безпечне майбутнє.

Разом з Павлом Клімкіним проаналізуємо нещодавні знакові політичні події:

  • нові правила гри на політичній арені;
  • нафтова залежність та як її побороти;
  • Мюнхенська безпекова конференція.

Нагадаємо, Новини.LIVE розповідали, як минула Мюнхенська безпекова конференція у лютому. Зокрема, лунало багато важливих для України заяв.

А експерти прогнозують ще більше зростання ціни на бензин найближчим часом. Крім того, це неминуче вплине на ціни іншої продукції для українців.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

03:32 Куди дінуться невикористані відпустки загиблого військового

03:32 Суд обрав запобіжний захід посадовцю РТЦК за зняття ухилянта з розшуку

03:26 В "Азові" є вакансія для молодих пілотів

02:59 Трамп змусив Макрона переглянути ціни на ліки

01:25 Мадридський Реал може призначити екстренера Тоттенгема, Челсі та ПСЖ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

01:03 Адміністраторів Viber-групи про погоду засудили за злив даних про ТЦК

00:43 Усик розпочав тренувальний табір до бою з Верховеном

00:33 Лікарів судитимуть за видачу позитивних ВІЛ-аналізів ухилянтам

00:30 Чи забронюють особу, яка не з'явилася за бойовою повісткою

00:27 Трамп заявив про скасування санкцій щодо російської нафти

03:32 Куди дінуться невикористані відпустки загиблого військового

03:32 Суд обрав запобіжний захід посадовцю РТЦК за зняття ухилянта з розшуку

03:26 В "Азові" є вакансія для молодих пілотів

02:59 Трамп змусив Макрона переглянути ціни на ліки

01:25 Мадридський Реал може призначити екстренера Тоттенгема, Челсі та ПСЖ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

01:03 Адміністраторів Viber-групи про погоду засудили за злив даних про ТЦК

00:43 Усик розпочав тренувальний табір до бою з Верховеном

00:33 Лікарів судитимуть за видачу позитивних ВІЛ-аналізів ухилянтам

00:30 Чи забронюють особу, яка не з'явилася за бойовою повісткою

00:27 Трамп заявив про скасування санкцій щодо російської нафти

18:46 Що одесити знають про Тараса Шевченка сьогодні

7 березня

06:33 Вартість квітів в Одесі напередодні 8 березня — як змінилися ціни

6 березня

06:33 Чи відзначатимуть одесити 8 березня — які очікування

5 березня

06:33 Вартість продуктів в Одесі зростає — ціни на ринку

3 березня

22:29 Українські дрони майбутнього — завоювання світового ринку

2 березня

22:29 Чого одесити очікують від весни цього року — побажання та надії

28 лютого

06:33 Оновлена ​​Одеса — щоб городяни змінили у своєму місті

27 лютого

06:33 Огірки по 400 гривень — вартість овочів на ринку в Одесі зросла

26 лютого

06:33 Знищені РФ будинки та квартири — порядок компенсацій від держави

24 лютого

07:46 Ціна свободи — шлях одеського ветерана від служби до нового життя

Text

18:00 Україна отримала запити через конфлікт в Ірані — ефір Вечір.LIVE

Text

13:26 Україна направила експертів для захисту баз США — ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна допомагатиме на Близькому Сході — ефір Ранок.LIVE

7 березня
Text

20:00 Нові правила гри на політичній арені — Архітектура безпеки

6 березня
Text

21:00 Зростання цін на бензин та зарплати — ефір з Гетманцевим

Відео по темі

Всі відео
Україна отримала запити через конфлікт в Ірані — ефір Вечір.LIVE

Україна отримала запити через конфлікт в Ірані — ефір Вечір.LIVE

09 березня 2026 р. 18:00
Україна направила експертів для захисту баз США — ефір День.LIVE

Україна направила експертів для захисту баз США — ефір День.LIVE

09 березня 2026 р. 13:26
Україна допомагатиме на Близькому Сході — ефір Ранок.LIVE

Україна допомагатиме на Близькому Сході — ефір Ранок.LIVE

09 березня 2026 р. 08:00
Зростання цін на бензин та зарплати — ефір з Гетманцевим

Зростання цін на бензин та зарплати — ефір з Гетманцевим

06 березня 2026 р. 21:00
Угоди не буде, Трамп вимагає капітуляції Ірану — ефір Вечір.LIVE

Угоди не буде, Трамп вимагає капітуляції Ірану — ефір Вечір.LIVE

06 березня 2026 р. 18:00
МЗС просить українців не їхати до Угорщини — ефір День.LIVE

МЗС просить українців не їхати до Угорщини — ефір День.LIVE

06 березня 2026 р. 13:03
США попросили в України допомоги на Близькому Сході — ефір Ранок.LIVE

США попросили в України допомоги на Близькому Сході — ефір Ранок.LIVE

06 березня 2026 р. 08:00
Ціни на пальне та війна на Близькому Сході — інтерв'ю з Кущем

Ціни на пальне та війна на Близькому Сході — інтерв'ю з Кущем

05 березня 2026 р. 20:00

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації