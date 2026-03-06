Відео
Зростання цін на бензин та зарплати — ефір з Гетманцевим
Зростання цін на бензин та зарплати — ефір з Гетманцевим

Зростання цін на бензин та зарплати — ефір з Гетманцевим

06 березня 2026 р. 21:00

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев обговорить низку актуальних економічних питань. Зокрема, йтиметься про зростання цін на пальне, можливі штрафи для АЗС, вплив війни на Близькому Сході на Україну, а також законопроєкт щодо ПДВ для ФОП, ризики для програми МВФ і виконання державних програм.

Переглянути ефір можна на каналі Новини.LIVE у YouTube у п'ятницю, 6 березня.

Про що говоритиме в ефірі Гетманцев

Політик в ефірі детально розкриватиме наступні теми:

  • У Європі ціни на пальне не скрізь зросли;
  • АЗС загрожують штрафи до 5%;
  • Світовий порядок після Другої світової війни зруйновано;
  • Через війну в Ірані питання миру в Україні відкладено;
  • Якщо війна в Ірані затягнеться — для України будуть негативні наслідки;
  • Кабмін досі не подав до Ради законопроєкт про ПДВ для ФОП;
  • Ліміт обов’язкової сплати ПДВ має бути однаковим для всіх ФОП;
  • Рада може розглянути законопроєкт про ПДВ для ФОП у квітні;
  • Якщо зірветься програма МВФ — Україна матиме проблеми;
  • Із 452 держпрограм 58 досі не затверджено;
  • Міністри мають відповідати за нецільове використання коштів;
  • Процес експорту зброї треба прискорити;
  • Чому пенсіонери отримують мінімальну пенсію;
  • Система індексації пенсій є викривленою;

Нещодавно Данило Гетманцев звернувся до керівника Антимонопольного комітету на тлі різкого підвищення цін на бензин. Водночас він закликав представників паливного ринку схаменутися.

Раніше Гетманцев розповідав про тіньову схему продажу квітів в Україні. За його даними, лише близько 22% квітів ввозяться в Україну офіційно.

