Міністр війни США Піт Гегсет заявив, що військова операція в Ірані спрямована на знищення іранських ракет, безпілотників та заводів з їх виробництва, знищення ВМФ та критично важливої інфраструктури безпеки, а також ліквідацію можливостей для створення Тегераном ядерної зброї. Він наголосив, що цього разу "США доведуть справу до кінця".
Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Вечір.LIVE.
Гості ефіру Вечір.LIVE
Гості сьогоднішнього ефіру:
- Олексій Кучеренко — народний депутат України від "Батьківщини", міністр з питань ЖКГ України (2007-2010);
- Максим Бахматов — голова Деснянської РДА;
- Аббас Галлямов — політолог;
- Пьотр Кульпа — польський експерт.
Зазначимо, 4 березня Іран запустив балістичну ракету на Туреччину. Протиповітряна оборона НАТО ліквідувала ціль у Східному Середземномор'ї.
Водночас Ізраїль збив над Іраном літак російського виробництва. Також був атакований секретний іранський ядерний об'єкт біля Тегерана.