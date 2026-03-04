Відео
США планують довести війну в Ірані "до кінця" — ефір Вечір.LIVE

США планують довести війну в Ірані "до кінця" — ефір Вечір.LIVE

04 березня 2026 р. 18:20

13:00 Зеленський назвав нові країни для переговорів з РФ — ефір День.LIVE

Міністр війни США Піт Гегсет заявив, що військова операція в Ірані спрямована на знищення іранських ракет, безпілотників та заводів з їх виробництва, знищення ВМФ та критично важливої інфраструктури безпеки, а також ліквідацію можливостей для створення Тегераном ядерної зброї. Він наголосив, що цього разу "США доведуть справу до кінця".

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Вечір.LIVE

Гості ефіру Вечір.LIVE

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Олексій Кучеренко — народний депутат України від "Батьківщини", міністр з питань ЖКГ України (2007-2010);
  • Максим Бахматов — голова Деснянської РДА;
  • Аббас Галлямов — політолог;
  • Пьотр Кульпа — польський експерт.

Зазначимо, 4 березня Іран запустив балістичну ракету на Туреччину. Протиповітряна оборона НАТО ліквідувала ціль у Східному Середземномор'ї.

Водночас Ізраїль збив над Іраном літак російського виробництва. Також був атакований секретний іранський ядерний об'єкт біля Тегерана.

