Україна
Головна arrow Відео arrow В Україні дорожчає пальне та зростає курс валют — ефір День.LIVE arrow
В Україні дорожчає пальне та зростає курс валют — ефір День.LIVE

В Україні дорожчає пальне та зростає курс валют — ефір День.LIVE

04 березня 2026 р. 13:11

Гостями ефіру День.LIVE стали кандидат політичних наук Андрій Ковальов, народний депутат України 2-4 скликань Євген Жовтяк, політолог Валерій Гончарук, співзасновник ГО "Ізраїльські друзі України" Вʼячеслав Фельдман, заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів Андрій Закревський, експерт економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, засновник компанії-виробника оборонної продукції First Contact Валерій Боровик та нардеп Дмитро Соломчук.

Подивитися ефір День.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір День.LIVE

Гості ефіру обговорять, що в Україні дорожчає пальне через геополітичну нестабільність. Крім того, зростає курс валют.

Серед інших тем:

  • Перемовини щодо завершення війни;
  • Зеленський висловився про проведення виборів в Україні;
  • Трамп заявив, що врегулювання війни в Україні серед його пріоритетів;
  • Близькосхідний конфлікт за чотири дні забрав життя майже 900 людей;
  • Іран атакував ОАЕ дронами з російським слідом;
  • Київ — єдиний з усіх регіонів досі не має захищеного плану щодо підготовки до зими;
  • Європейські країни проти прискореного вступу України в ЄС у 2027 році через побоювання щодо корупції, — ЗМІ;
  • В Україні природний газ подорожчав на 20%.

Нагадаємо, Новини.LIVE розповідали, які АЗС 4 березня пропонують найвигідніші ціни на пальне

А експерт паливного ринку Сергій Куюн заявив, що в Україні не буде дефіциту пального. Водночас цінник може зрости.

