Гостями ефіру День.LIVE стали кандидат політичних наук Андрій Ковальов, народний депутат України 2-4 скликань Євген Жовтяк, політолог Валерій Гончарук, співзасновник ГО "Ізраїльські друзі України" Вʼячеслав Фельдман, заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів Андрій Закревський, експерт економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, засновник компанії-виробника оборонної продукції First Contact Валерій Боровик та нардеп Дмитро Соломчук.

Гості ефіру обговорять, що в Україні дорожчає пальне через геополітичну нестабільність. Крім того, зростає курс валют.

Серед інших тем:

Перемовини щодо завершення війни;

Зеленський висловився про проведення виборів в Україні;

Трамп заявив, що врегулювання війни в Україні серед його пріоритетів;

Близькосхідний конфлікт за чотири дні забрав життя майже 900 людей;

Іран атакував ОАЕ дронами з російським слідом;

Київ — єдиний з усіх регіонів досі не має захищеного плану щодо підготовки до зими;

Європейські країни проти прискореного вступу України в ЄС у 2027 році через побоювання щодо корупції, — ЗМІ;

В Україні природний газ подорожчав на 20%.

