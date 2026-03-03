Відео
Україна
Зеленський заявив про допомогу Близькому Сходу — ефір Вечір. LIVE
Зеленський заявив про допомогу Близькому Сходу — ефір Вечір. LIVE

Зеленський заявив про допомогу Близькому Сходу — ефір Вечір. LIVE

03 березня 2026 р. 18:15

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий надати допомогу країнам Близького Сходу. Однак він зазначив, що Україна може поділитися досвідом, але не дефіцитною зброєю.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 3 березня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • народний депутат від фракції "Слуга Народу" Сергій Козир;
  • політолог, професор Києво-Могилянської академії, науковий радник Фонду "Демініціативи" Олексій Гарань;
  • секретарка Ради економічної безпеки України, юристка-міжнародниця Ілона Хмельова;
  • віцеспікер Кнесету Ізраїлю, депутат "Наш дім Ізраїль" Євгеній Сова;
  • капітан першого рангу, заступник начальника штабу ВМС України (2004-2020 рр.) Андрій Риженко;
  • керуючий партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі перебуває в постійному контакті з представниками країн Близького Сходу. За його словами, Україна готова ділитися експертизою, проводити навчання та тренування.

Також глава держави пояснював, чи вплине операція США та Ізраїлю на постачання допомоги для України.

04:37 Хронологія війни — фото та відео перших днів, які увійшли в історію

21 лютого

