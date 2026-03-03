Президент України Володимир Зеленський заявив, що переговори за участі України, США та Росії відбудуться 5 та 6 березня. Водночас можлива зміна місця проведення переговорів.

Про це і не лише почуєте в ефірі День.LIVE.

Ефір День.LIVE 3 березня

В ефірі обговорять загострення на Близькому Сході та його наслідки для безпеки Європи й України, зокрема ризики для постачання західної зброї та дипломатичні сигнали щодо переговорів і гарантій безпеки. Також експерти прокоментують воєнні загрози найближчих днів, розвиток ППО й розвіддані про нові російські зразки озброєння, а також удари по військових цілях РФ. Дізнайтеся про вплив закриття Ормузької протоки на нафту, бізнес і ціни, а також міжнародні ініціативи з відбудови, включно зі стартом парламентської коаліції підтримки волонтерів "Добробату" у Польщі та Литві на початку березня.

Гості ефіру:

Олег Саакян, політолог

Іван Ступак, військовий експерт, ексспівробітник СБУ

Олег Саркіц, експерт з геоекономіки

Борис Бриль, ізраїльський лікар

Микола Томенко, політичний та громадський діяч

Ростислав Коробка, віце-президент торгово-промислової палати

Нагадаємо, конгресмени в США прокоментували, як війна в Ірані вплине на допомогу Україні.

Тим часом в Україні різко зросли ціни на пальне відучора, 2 березня.