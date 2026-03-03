Відео
Зеленський назвав нові країни для переговорів з РФ — ефір День.LIVE

Зеленський назвав нові країни для переговорів з РФ — ефір День.LIVE

03 березня 2026 р. 13:00

Президент України Володимир Зеленський заявив, що переговори за участі України, США та Росії відбудуться 5 та 6 березня. Водночас можлива зміна місця проведення переговорів.

Про це і не лише почуєте в ефірі День.LIVE.

Ефір День.LIVE 3 березня

В ефірі обговорять загострення на Близькому Сході та його наслідки для безпеки Європи й України, зокрема ризики для постачання західної зброї та дипломатичні сигнали щодо переговорів і гарантій безпеки. Також експерти прокоментують воєнні загрози найближчих днів, розвиток ППО й розвіддані про нові російські зразки озброєння, а також удари по військових цілях РФ. Дізнайтеся про вплив закриття Ормузької протоки на нафту, бізнес і ціни, а також міжнародні ініціативи з відбудови, включно зі стартом парламентської коаліції підтримки волонтерів "Добробату" у Польщі та Литві на початку березня.

Гості ефіру:

  • Олег Саакян, політолог
  • Іван Ступак, військовий експерт, ексспівробітник СБУ
  • Олег Саркіц, експерт з геоекономіки
  • Борис Бриль, ізраїльський лікар
  • Микола Томенко, політичний та громадський діяч
  • Ростислав Коробка, віце-президент торгово-промислової палати

Нагадаємо, конгресмени в США прокоментували, як війна в Ірані вплине на допомогу Україні.

Тим часом в Україні різко зросли ціни на пальне відучора, 2 березня.

Розвідка дізналася нові плани Росії на Україну — ефір Ранок.LIVE

Розвідка дізналася нові плани Росії на Україну — ефір Ранок.LIVE

03 березня 2026 р. 08:00
Україна готова до нових кроків для вступу в ЄС — ефір Вечір.LIVE

Україна готова до нових кроків для вступу в ЄС — ефір Вечір.LIVE

02 березня 2026 р. 18:30
Українців залучать до збиття БпЛА у Перській затоці — День.LIVE

Українців залучать до збиття БпЛА у Перській затоці — День.LIVE

02 березня 2026 р. 13:13
Зеленський попередив про загрозу нових атак — ефір Ранок.LIVE

Зеленський попередив про загрозу нових атак — ефір Ранок.LIVE

02 березня 2026 р. 08:00
Спецпенсії та детенізація економіки — інтерв'ю з Гетманцевим

Спецпенсії та детенізація економіки — інтерв'ю з Гетманцевим

27 лютого 2026 р. 21:30
Хто заробляє на безкоштовному протезуванні — розслідування "Наша справа"

Хто заробляє на безкоштовному протезуванні — розслідування "Наша справа"

27 лютого 2026 р. 21:00
Зеленський зробив прогноз щодо закінчення війни — ефір Вечір.LIVE

Зеленський зробив прогноз щодо закінчення війни — ефір Вечір.LIVE

27 лютого 2026 р. 18:04
Зеленський зробив заяву щодо закінчення війни — ефір День.LIVE

Зеленський зробив заяву щодо закінчення війни — ефір День.LIVE

27 лютого 2026 р. 13:16

