Хто заробляє на ветеранах? І чи справді якісне протезування доступне військовим та цивільним в Україні? У розслідуванні "Наша справа" — реальні історії ветеранів, які зіштовхнулися із проблемами державного протезування та сумнівною якістю послуг.

Журналіст Діана Лановець зібрала свідчення ветеранів, коментарі активістів, посадовців та експертів. Про це все дивіться у розслідуванні 27 лютого о 21:00 на Youtube-каналі Новини.LIVE.

Хто заробляє на протезуванні для ветеранів

Журналістка проекту розслідувань "Наша справа" Діана Лановець зібрала історії ветеранів, поспілкувалася з активістами, чиновниками та експертами. Автор проаналізувала звіт Рахункової палати України, який виявив ознаки шахрайства та неефективного використання бюджетних коштів на мільйони гривень.

За даними аудиту, 22,9 млн грн використано неефективно, 65 млн грн — із порушенням законодавства, з яких 6,5 млн грн мають ознаки шахрайства. Серед зафіксованих проблем — відсутність контролю за формуванням цін, закупівлі через посередників, внесення недостовірних даних в акти виконаних робіт та навіть оформлення протезів на померлих осіб.

Боєць підрозділу "Артан" розповів журналісту Новини.LIVE Анні Сірик про реабілітацію після ампутації. Він пройшов за три тижні курс, який розрахований на два місяці.

Також журналіст Новини.LIVE поспілкувалась з доктором фізичної терапії із США Фархадом Остоварі, коли він проводив закритий майстер-клас в Україні. Він пояснив, що його мотивує передавати цінний досвід українським колегам.