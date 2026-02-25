Президент України Володимир Зеленський анонсував новий раунд перемовин з Росією та США. Він зазначив, що тристороння зустріч може відбутися на початку березня.
Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у середу, 25 лютого.
Гості ефіру День.LIVE
Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:
- кандидат політичних наук Андрій Ковальов;
- білоруський громадський та політичний діяч Сергій Бульба;
- політичний експерт Костянтин Матвієнко;
- керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга;
- адвокат, громадський діяч Тетяна Козаченко;
- керівник департаменту виборчих технологій Валерій Гончарук;
- дипломат, посол України в Хорватії та Боснії й Герцеговині у 2010-2017 роках Олександр Левченко.
Нещодавно Зеленський анонсував переговори секретаря РНБО Рустема Умєрова з делегацією США.
Раніше український лідер висловлювався про терміни наступних переговорів за участі трьох сторін.