Головна arrow Відео arrow Зеленський анонсував новий раунд перемовин — ефір День.LIVE arrow
Зеленський анонсував новий раунд перемовин — ефір День.LIVE

Зеленський анонсував новий раунд перемовин — ефір День.LIVE

25 лютого 2026 р. 13:12

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:19 Зеленський проводить брифінг у Києві — ключові заяви президента

Президент України Володимир Зеленський анонсував новий раунд перемовин з Росією та США. Він зазначив, що тристороння зустріч може відбутися на початку березня.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у середу, 25 лютого.

Гості ефіру День.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • кандидат політичних наук Андрій Ковальов;
  • білоруський громадський та політичний діяч Сергій Бульба;
  • політичний експерт Костянтин Матвієнко;
  • керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга;
  • адвокат, громадський діяч Тетяна Козаченко;
  • керівник департаменту виборчих технологій Валерій Гончарук;
  • дипломат, посол України в Хорватії та Боснії й Герцеговині у 2010-2017 роках Олександр Левченко.

Нещодавно Зеленський анонсував переговори секретаря РНБО Рустема Умєрова з делегацією США.

Раніше український лідер висловлювався про терміни наступних переговорів за участі трьох сторін.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!



