Президент України Володимир Зеленський заявив, що не вірить в те, чого вимагає Росія. За його словами, навіть якби Україна вивела своїх військових з Донбасу, Володимир Путін після цього не зупиниться і Москві не можна довіряти.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що проти поступок Путіну. За його словами, у такому випадку українцям доведеться тікати з країни або бути росіянами.

Також президент звернувся до США і закликав їх викрити "ігри" Путіна. Український лідер впевнений, що Москва несерйозно ставиться до переговорів.