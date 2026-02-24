Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Путін не зупиниться після здачі Донбасу — ефір День.LIVE arrow
Путін не зупиниться після здачі Донбасу — ефір День.LIVE

Путін не зупиниться після здачі Донбасу — ефір День.LIVE

24 лютого 2026 р. 13:11

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

13:11 Путін не зупиниться після здачі Донбасу — ефір День.LIVE

Text

08:00 Річниця повномасшатабного вторгнення РФ в Україну — ефір Новини.LIVE

Text

08:00 Зеленський зустрінеться з лідерами ЄС в річницю війни — ефір Ранок.LIVE

23 лютого 2026
Text

18:00 На річницю війни до Києва прибудуть глави ЄС — ефір Вечір.LIVE

Text

13:17 Зеленський заявив про початок Третьої світової — ефір День.LIVE

Text

08:00 Росія готує нові теракти в Україні — ефір Ранок.LIVE

22 лютого 2026
Text

21:09Церемонія закриття Олімпійських ігор-2026 — пряма трансляція

20 лютого 2026
Text

21:00 Зміни до бюджету та підвищення зарплат — інтервʼю з Гетманцевим

Text

18:03 Зеленський назвав дату й місце наступних переговорів — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Україна не розглядатиме вивід військ з Донбасу — ефір День.LIVE

Text

13:11 Путін не зупиниться після здачі Донбасу — ефір День.LIVE

Text

08:00 Річниця повномасшатабного вторгнення РФ в Україну — ефір Новини.LIVE

Text

08:00 Зеленський зустрінеться з лідерами ЄС в річницю війни — ефір Ранок.LIVE

Text

06:10 Втратив ноги, але врятував побратимів — інтервʼю з ветераном ГУР "Наум"

23 лютого 2026
Text

18:00 На річницю війни до Києва прибудуть глави ЄС — ефір Вечір.LIVE

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не вірить в те, чого вимагає Росія. За його словами, навіть якби Україна вивела своїх військових з Донбасу, Володимир Путін після цього не зупиниться і Москві не можна довіряти.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE

Гості ефіру День.LIVE

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Ярослав Божко — політичний консультант, голова Центру політичних студій "Доктрина",
  • Олександр Степаненко — командир зенітно-ракетної батареї 1030-го ОЗРДн "Аквіла" 3 АК, старший лейтенант ЗСУ,
  • Шимон Бріман — історик, експерт з міжнародних відносин,
  • Андрій Познякевич — менеджер з координації діяльності оперативних штабів Українського Червоного Хреста,
  • Андрій Демченко — речник Державної прикордонної служби України,
  • Володимир Коваленко — міський голова Нової Каховки,
  • Єгор Чечеринда — військовослужбовець, майор ЗСУ, журналіст,
  • Олександр Коваленко — речник Запорізької обласної військової адміністрації,
  • Дмитро Плетенчук — речник Військово-Морських Сил ЗС України.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що проти поступок Путіну. За його словами, у такому випадку українцям доведеться тікати з країни або бути росіянами. 

Також президент звернувся до США і закликав їх викрити "ігри" Путіна. Український лідер впевнений, що Москва несерйозно ставиться до переговорів.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

13:28 Нова нардепка склала присягу в Раді — що про неї відомо

13:25 Зеленський назвав дату, коли відбудуться тристоронні переговори

13:19 У Києві розпочалася зустріч Коаліції охочих

13:17 Нові імена на Алеї Героїв в Одесі — якими їх запам'ятали рідні

Text

13:11 Путін не зупиниться після здачі Донбасу — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:04 Зеленський та лідери ЄС вшанували пам'ять загиблих українців

13:00 Агенція ООН надасть допомогу родинам з низькими доходами

12:51 Буданов назвав ключ до безпечного майбутнього України

12:44 У Раді виступив маршалок Сейму Польщі — основні тези

12:39 Багато дезінформації — Зеленський висловився про проблему ТЦК

13:28 Нова нардепка склала присягу в Раді — що про неї відомо

13:25 Зеленський назвав дату, коли відбудуться тристоронні переговори

13:19 У Києві розпочалася зустріч Коаліції охочих

13:17 Нові імена на Алеї Героїв в Одесі — якими їх запам'ятали рідні

13:04 Зеленський та лідери ЄС вшанували пам'ять загиблих українців

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:00 Агенція ООН надасть допомогу родинам з низькими доходами

12:51 Буданов назвав ключ до безпечного майбутнього України

12:44 У Раді виступив маршалок Сейму Польщі — основні тези

12:39 Багато дезінформації — Зеленський висловився про проблему ТЦК

12:38 Зеленський розкрив деталі контрнаступу ЗСУ на півдні

07:46 Ціна свободи — шлях одеського ветерана від служби до нового життя

06:55 Тисячі вбитих — на Майдані порахували прапорці за загиблими

06:33 Чотири роки великої війни — як змінилося життя одеситів

06:19 Бізнес під обстрілами — що рятує економіку прифронтових регіонів

04:37 Хронологія війни — фото та відео перших днів, які увійшли в історію

21 лютого

06:33 Українська мова як символ ідентичності — як почати вивчати з нуля

20 лютого

06:33 Герої України — хто, на думку одеситів, заслуговує на цей статус

18 лютого

06:33 Вартість продуктів на одеському Привозі — що подорожчало у лютому

17 лютого

06:33 Грошей на все не вистачає — що кажуть одесити про свої зарплати

14 лютого

06:33 День святого Валентина — як до нього ставляться одесити

Text

13:11 Путін не зупиниться після здачі Донбасу — ефір День.LIVE

Text

08:00 Річниця повномасшатабного вторгнення РФ в Україну — ефір Новини.LIVE

Text

08:00 Зеленський зустрінеться з лідерами ЄС в річницю війни — ефір Ранок.LIVE

Text

06:10 Втратив ноги, але врятував побратимів — інтервʼю з ветераном ГУР "Наум"

23 лютого
Text

18:00 На річницю війни до Києва прибудуть глави ЄС — ефір Вечір.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Річниця повномасшатабного вторгнення РФ в Україну — ефір Новини.LIVE

Річниця повномасшатабного вторгнення РФ в Україну — ефір Новини.LIVE

24 лютого 2026 р. 08:00
Зеленський зустрінеться з лідерами ЄС в річницю війни — ефір Ранок.LIVE

Зеленський зустрінеться з лідерами ЄС в річницю війни — ефір Ранок.LIVE

24 лютого 2026 р. 08:00
Втратив ноги, але врятував побратимів — інтервʼю з ветераном ГУР "Наум"

Втратив ноги, але врятував побратимів — інтервʼю з ветераном ГУР "Наум"

24 лютого 2026 р. 06:10
На річницю війни до Києва прибудуть глави ЄС — ефір Вечір.LIVE

На річницю війни до Києва прибудуть глави ЄС — ефір Вечір.LIVE

23 лютого 2026 р. 18:00
Зеленський заявив про початок Третьої світової — ефір День.LIVE

Зеленський заявив про початок Третьої світової — ефір День.LIVE

23 лютого 2026 р. 13:17
Росія готує нові теракти в Україні — ефір Ранок.LIVE

Росія готує нові теракти в Україні — ефір Ранок.LIVE

23 лютого 2026 р. 08:00
Церемонія закриття Олімпійських ігор-2026 — пряма трансляція

Церемонія закриття Олімпійських ігор-2026 — пряма трансляція

22 лютого 2026 р. 21:09
Зміни до бюджету та підвищення зарплат — інтервʼю з Гетманцевим

Зміни до бюджету та підвищення зарплат — інтервʼю з Гетманцевим

20 лютого 2026 р. 21:00

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації