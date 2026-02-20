Президент Володимир Зеленський відкидає будь-який варіант виведення військ зі східного Донбасу для забезпечення мирної угоди, оскільки переговори з Росією тривають.
Про це і не лише почуєте в ефірі День.LIVE.
Ефір День.LIVE 20 лютого
Україна вшановує пам'ять Героїв Небесної Сотні — і в цей день в ефірі говоритимуть про міжнародний трек навколо війни, зокрема ініціативи США щодо "Ради миру" Трампа, очікування європейських розвідок та дискусії про вибори в Україні. Окремі блоки присвятять ситуації навколо ЗАЕС, новинам з окупованого Маріуполя, санкційній політиці, а також економіці й соціальним питанням: "Національному кешбеку", пенсіям, доступу до банківських послуг, житловим програмам для ВПО і ветеранів та проблемам доріг.
Гості ефіру:
- Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, професор КАІ, президент "Міжнародного інституту безпекових досліджень"
- Петро Андрющенко, керівник центру вивчення окупації України
- Олег Саркіц, експерт з геоекономіки
- Олексій Леонов, народний депутат "Слуга Народу", член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики
- Євген Нищук, учасник Революції гідності, міністр культури України 2014, 2016–2019 рр
- Олена Шуляк, голова Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування
- Борис Кушнірук, економіст
- Владислав Волошин, речник Сил оборони Півдня України
Додамо, що за опитуваннями КМІС, значна частина українців не готова відмовлятися від Донбасу в обмін на гарантії безпеки.
Раніше Володимир Зеленський дав оцінку, скільки треба часу росіянам на повне захоплення Донбасу.