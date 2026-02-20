Президент Володимир Зеленський відкидає будь-який варіант виведення військ зі східного Донбасу для забезпечення мирної угоди, оскільки переговори з Росією тривають.

Про це і не лише почуєте в ефірі День.LIVE.

Ефір День.LIVE 20 лютого

Україна вшановує пам'ять Героїв Небесної Сотні — і в цей день в ефірі говоритимуть про міжнародний трек навколо війни, зокрема ініціативи США щодо "Ради миру" Трампа, очікування європейських розвідок та дискусії про вибори в Україні. Окремі блоки присвятять ситуації навколо ЗАЕС, новинам з окупованого Маріуполя, санкційній політиці, а також економіці й соціальним питанням: "Національному кешбеку", пенсіям, доступу до банківських послуг, житловим програмам для ВПО і ветеранів та проблемам доріг.

Гості ефіру:

Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, професор КАІ, президент "Міжнародного інституту безпекових досліджень"

Петро Андрющенко, керівник центру вивчення окупації України

Олег Саркіц, експерт з геоекономіки

Олексій Леонов, народний депутат "Слуга Народу", член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики

Євген Нищук, учасник Революції гідності, міністр культури України 2014, 2016–2019 рр

Олена Шуляк, голова Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування

Борис Кушнірук, економіст

Владислав Волошин, речник Сил оборони Півдня України

Додамо, що за опитуваннями КМІС, значна частина українців не готова відмовлятися від Донбасу в обмін на гарантії безпеки.

Раніше Володимир Зеленський дав оцінку, скільки треба часу росіянам на повне захоплення Донбасу.