Президент України Володимир Зеленський повідомив, що влада працює над рішеннями щодо модернізації та оновлення системи енергопостачання в українських громадах. Він зазначив, що комплексний план підготовки до опалювального сезону 2027 року буде винесено на розгляд і затвердження на національному рівні. Окрім цього, уряд сформує спеціальний координаційний центр, який відповідатиме за підготовку енергетичної галузі до наступної зими.
Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 20 лютого.
Гості ефіру Ранок.LIVE
Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:
- Капітан, начальник відділу комунікацій 63-ї ОМБР 3 армійського корпусу Ростислав Ящишин;
- генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко;
- соціолог, експерт з комунікацій Міжнародного центру протидії російській агресії Дмитро Громаков;
- голова Громадської ліги Україна — Нато Сергій Джердж;
- виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента Олександр Леонов;
- учений секретар Інституту проблем штучного інтелекту МОН України і НАН України Микита Клименко;
- кандидатка політичних наук, експертка з міжнародних відносин Марія Гелетій.
У четвер, 19 лютого президент Зеленський заявив, що готуються рішення щодо перебудови та оновлення енергетичного забезпечення громад, і відповідний план на наступний опалювальний сезон.
Того ж дня, 19 лютого, одразу три країни Європи оголосили про нові пакети допомоги Україні — кошти, зокрема, спрямують на підтримку енергетики.