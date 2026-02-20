Відео
Зеленський анонсував нові енергетичні рішення — ефір Ранок.LIVE

Зеленський анонсував нові енергетичні рішення — ефір Ранок.LIVE

20 лютого 2026 р. 08:00

19 лютого 2026
18:00 Зеленський анонсував план перебудови енергозабезпечення — ефір Вечір.LIVE

13:30 Україна та НАТО посилять співпрацю щодо розвідданих — ефір День.LIVE

08:00 Зеленський заявив про нові переговори із РФ — ефір Ранок.LIVE

18 лютого 2026
19:00 Хто відповість за наслідки снігового хаосу у столиці — Київський час

18:00 У Женеві закінчились перемовини щодо війни — ефір Вечір.LIVE

13:15 Нові подробиці про переговорний процес — ефір День.LIVE

08:00 У Женеві стартує другий день перемовин України — ефір Ранок.LIVE

17 лютого 2026
18:13 Переговори України, Росії та США в Женеві — ефір Вечір.LIVE

13:00 Україна, США та Росія починають переговори — ефір День.LIVE

08:00 Зеленський анонсував нові енергетичні рішення — ефір Ранок.LIVE

19 лютого 2026
18:00 Зеленський анонсував план перебудови енергозабезпечення — ефір Вечір.LIVE

13:30 Україна та НАТО посилять співпрацю щодо розвідданих — ефір День.LIVE

08:00 Зеленський заявив про нові переговори із РФ — ефір Ранок.LIVE

18 лютого 2026
19:00 Хто відповість за наслідки снігового хаосу у столиці — Київський час

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що влада працює над рішеннями щодо модернізації та оновлення системи енергопостачання в українських громадах. Він зазначив, що комплексний план підготовки до опалювального сезону 2027 року буде винесено на розгляд і затвердження на національному рівні. Окрім цього, уряд сформує спеціальний координаційний центр, який відповідатиме за підготовку енергетичної галузі до наступної зими.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 20 лютого.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • Капітан, начальник відділу комунікацій 63-ї ОМБР 3 армійського корпусу Ростислав Ящишин;
  • генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко;
  • соціолог, експерт з комунікацій Міжнародного центру протидії російській агресії Дмитро Громаков;
  • голова Громадської ліги Україна — Нато Сергій Джердж;
  • виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента Олександр Леонов;
  • учений секретар Інституту проблем штучного інтелекту МОН України і НАН України Микита Клименко;
  • кандидатка політичних наук, експертка з міжнародних відносин Марія Гелетій.

У четвер, 19 лютого президент Зеленський заявив, що готуються рішення щодо перебудови та оновлення енергетичного забезпечення громад, і відповідний план на наступний опалювальний сезон.

Того ж дня, 19 лютого, одразу три країни Європи оголосили про нові пакети допомоги Україні — кошти, зокрема, спрямують на підтримку енергетики.

