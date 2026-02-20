Президент України Володимир Зеленський повідомив, що влада працює над рішеннями щодо модернізації та оновлення системи енергопостачання в українських громадах. Він зазначив, що комплексний план підготовки до опалювального сезону 2027 року буде винесено на розгляд і затвердження на національному рівні. Окрім цього, уряд сформує спеціальний координаційний центр, який відповідатиме за підготовку енергетичної галузі до наступної зими.

У четвер, 19 лютого президент Зеленський заявив, що готуються рішення щодо перебудови та оновлення енергетичного забезпечення громад, і відповідний план на наступний опалювальний сезон.

Того ж дня, 19 лютого, одразу три країни Європи оголосили про нові пакети допомоги Україні — кошти, зокрема, спрямують на підтримку енергетики.