Україна
Україна, США та Росія починають переговори — ефір День.LIVE

Україна, США та Росія починають переговори — ефір День.LIVE

17 лютого 2026 р. 13:00

Гостями ефіру День.LIVE стали військовий оглядач Олексій Гетьман, політолог Максим Несвітайлов, начальник Одеської МВА Сергій Лисак, політолог Олег Саакян, військовий експерт Іван Ступак, нардеп  пʼяти скликань ВРУ Юрій Костенко, політолог Петро Олещук та міський голова міста Златопіль Микола Бакшеєв.

Подивитися ефір День.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір День.LIVE

Гості обговорять, що в Женеві сьогодні відбудуться тристоронні переговори між Сполученими Штатами Америки, Україною та Росією.

Серед інших тем: 

  • Україна робить все, щоб Європа була за столом переговорів, — Зеленський;
  • 91 балістичну ракету випустили росіяни по Україні протягом січня;
  • США не виходять з НАТО, — Марко Рубіо;
  • Зеленський обговорив з генсеком Ради Європи створення спецтрибуналу щодо злочинів РФ та притягнення Москви до відповідальності;
  • 90% українців проти виборів зараз. Однак у разі перемир’я на 2–3 місяці їх можуть провести, — Зеленський;
  • Уже понад місяць в Одесі на маршрути не виходить електротранспорт. Було запущено соціальні автобуси, а також надано допомогу з боку інших регіонів України;
  • Україні потрібні чіткі терміни прискореного вступу до ЄС, — Сибіга;
  • На Мюнхенській конференції з безпеки європейські лідери розпочали активне обговорення створення власного ядерного стримування для зміцнення оборони континенту;
  • Донбас і ЗАЕС: у ВРУ назвали головні умови мирної угоди;
  • Які об’єкти інфраструктури були пошкоджені найбільше і що вже вдалося відновити?

Нагадаємо, США посилили свою делегацію на переговорах у Женеві. До складу увійшли міністр армії США Ден Дрісколл і командувач американських військ у Європі Алекс Гринкевич.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо наголосив, що Штати не змушують нікого погоджуватися на мирну угоду щодо завершення війни.

Text

