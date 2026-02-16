Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Українська делегація вирушила на переговори — ефір День.LIVE arrow
Українська делегація вирушила на переговори — ефір День.LIVE

Українська делегація вирушила на переговори — ефір День.LIVE

16 лютого 2026 р. 13:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

13:00 Українська делегація вирушила на переговори — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський зробив заяву щодо переговорів та санкцій — ефір Ранок.LIVE

14 лютого 2026
Text

14:55 У Мюнхені розпочався 9-й Український ланч — пряма трансляція

Text

12:58 Зеленський та Рютте роблять важливі заяви у Мюнхені — прямий ефір

13 лютого 2026
Text

21:00 Програми житла та квартири від держави — інтерв'ю з Гетманцевим

Text

18:01 Україна веде переговори з Китаєм в Мюнхені — ефір Вечір.LIVE

Text

14:00 Рютте виступає на Мюнхенській конференції — прямий ефір

Text

13:36 Мюнхенська програма Зеленського — ефір День.LIVE

Text

13:30 Пісторіус робить заяву на Мюнхенській конференції — прямий ефір

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:30У Мюнхені розпочала роботу конференція з безпеки — трансляція

Text

13:00 Українська делегація вирушила на переговори — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський зробив заяву щодо переговорів та санкцій — ефір Ранок.LIVE

14 лютого 2026
Text

14:55 У Мюнхені розпочався 9-й Український ланч — пряма трансляція

Text

12:58 Зеленський та Рютте роблять важливі заяви у Мюнхені — прямий ефір

13 лютого 2026
Text

21:00 Програми житла та квартири від держави — інтерв'ю з Гетманцевим

Голова Офісу президента України Кирило Буданов повідомив, що українська делегація прямує до Женеви на наступний раунд тристоронніх перемовин між Україною, США та Росією, який має відбутися 17 та 18 лютого.

Про це та не лише почуєте в ефірі День.LIVE.

Ефір День.LIVE 16 лютого

Ведуча обговорить з гостями підсумки Мюнхенської конференції з безпеки 2026 року — переговори української делегації зі США, позицію Вашингтона щодо подальшої участі в мирному процесі та реакцію європейських партнерів. Йтиметься про заяви Володимира Зеленського щодо можливості завершення війни вже цього року, дискусію навколо гарантій безпеки, тривалості їх дії та ролі Європи за столом переговорів.

У студії також говоритимуть про можливі повоєнні вибори: пропозиції парламентської робочої групи, позицію ЦВК, суспільні настрої та заяви про потенційне "перемир'я" в день голосування.

Не оминуть тему про енергетичні виклики та транспортні проблеми на тлі негоди, відновлення опалення у Києві, стан інфраструктури столиці та управлінські рішення в енергетичній сфері.

Гості ефіру День.LIVE

  • Руслан Рохов — політолог
  • Анатолій Кінах — Президент Українського союзу промисловців і підприємців, Премʼєр-міністр України 2001–2002 років
  • Роман Кисленко — кандидат політичних наук
  • Ілля Котов — експерт з публічної політики, кандидат наук з державного управління
  • Сергій Козир — народний депутат України, Комітет ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг
  • Валерій Гончарук — політолог, керівник департаменту виборчих технологій
  • Андрій Новак — Голова Комітету економістів України
  • Ярослав Жаліло — доктор економічних наук, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Рустем Умєров називав головну тему, яку обговорюватимуть на тристоронніх перемовинах. 

Окремо Володимир Зеленський висловлювався про майбутні переговори. Він пояснив, чому песимістично налаштований на їх можливі результати. 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

14:08 В Україні знову вдарять сильні морози — прогноз синоптика Діденко

13:58 Вода вже на полях і дорогах — Одещину поступово затопює

13:45 РФ намагається вербувати українців "під чужим прапором" — СБУ

13:41 Швидше, ніж з Лос-Анджелеса до Нью-Йорка — найкоротші рейси США до Європи

13:38 Манчестер Юнайтед почав перемовини з головним тренером збірної Німеччини

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:38 Росія готується до масованого удару по енергетиці, — Зеленський

13:35 Засідання у справі про вбивство Фаріон знову відклали — причина

13:32 Аварійні відключення в кількох областях — ситуація в енергетиці

13:25 Правила для власників тварин — за що загрожує штраф до 8 500 грн

13:14 Прикордонники "Форпосту" знищили САУ та автівки росіян — відео

14:08 В Україні знову вдарять сильні морози — прогноз синоптика Діденко

13:58 Вода вже на полях і дорогах — Одещину поступово затопює

13:45 РФ намагається вербувати українців "під чужим прапором" — СБУ

13:41 Швидше, ніж з Лос-Анджелеса до Нью-Йорка — найкоротші рейси США до Європи

13:38 Манчестер Юнайтед почав перемовини з головним тренером збірної Німеччини

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:38 Росія готується до масованого удару по енергетиці, — Зеленський

13:35 Засідання у справі про вбивство Фаріон знову відклали — причина

13:32 Аварійні відключення в кількох областях — ситуація в енергетиці

13:25 Правила для власників тварин — за що загрожує штраф до 8 500 грн

13:14 Прикордонники "Форпосту" знищили САУ та автівки росіян — відео

06:33 День святого Валентина — як до нього ставляться одесити

13 лютого

06:33 День закоханих наближається — як змінилася ціна на квіти в Одесі

12 лютого

06:33 Виснажений ґрунт та зледеніння — чи буде врожай на Одещині у 2026

11 лютого

06:33 Овочі як м'ясо — ціна продуктів на Київському базарі в Одесі

9 лютого

20:39 Участь України в євробаченні 2026 — ставлення одеситів до нацвідбору

7 лютого

06:33 Перейменування Хаджибея в Одесу — міф та історична реальність

6 лютого

15:17 День народження Зеленської — що побажали першій леді одесити

06:29 Олені Зеленській 48 — дружина та Першa леді у цитатах президента

5 лютого

06:33 Продукти на ринку Черемушки в Одесі — асортимент та ціни сьогодні

4 лютого

06:33 Без світла й тепла — як одесити переживають морози та блекаути

Text

13:00 Українська делегація вирушила на переговори — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський зробив заяву щодо переговорів та санкцій — ефір Ранок.LIVE

14 лютого
Text

14:55 У Мюнхені розпочався 9-й Український ланч — пряма трансляція

Text

12:58 Зеленський та Рютте роблять важливі заяви у Мюнхені — прямий ефір

13 лютого
Text

21:00 Програми житла та квартири від держави — інтерв'ю з Гетманцевим

Відео по темі

Всі відео
Зеленський зробив заяву щодо переговорів та санкцій — ефір Ранок.LIVE

Зеленський зробив заяву щодо переговорів та санкцій — ефір Ранок.LIVE

16 лютого 2026 р. 08:00
У Мюнхені розпочався 9-й Український ланч — пряма трансляція

У Мюнхені розпочався 9-й Український ланч — пряма трансляція

14 лютого 2026 р. 14:55
Зеленський та Рютте роблять важливі заяви у Мюнхені — прямий ефір

Зеленський та Рютте роблять важливі заяви у Мюнхені — прямий ефір

14 лютого 2026 р. 12:58
Програми житла та квартири від держави — інтерв'ю з Гетманцевим

Програми житла та квартири від держави — інтерв'ю з Гетманцевим

13 лютого 2026 р. 21:00
Україна веде переговори з Китаєм в Мюнхені — ефір Вечір.LIVE

Україна веде переговори з Китаєм в Мюнхені — ефір Вечір.LIVE

13 лютого 2026 р. 18:01
Рютте виступає на Мюнхенській конференції — прямий ефір

Рютте виступає на Мюнхенській конференції — прямий ефір

13 лютого 2026 р. 14:00
Мюнхенська програма Зеленського — ефір День.LIVE

Мюнхенська програма Зеленського — ефір День.LIVE

13 лютого 2026 р. 13:36
Пісторіус робить заяву на Мюнхенській конференції — прямий ефір

Пісторіус робить заяву на Мюнхенській конференції — прямий ефір

13 лютого 2026 р. 13:30

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації