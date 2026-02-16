Голова Офісу президента України Кирило Буданов повідомив, що українська делегація прямує до Женеви на наступний раунд тристоронніх перемовин між Україною, США та Росією, який має відбутися 17 та 18 лютого.

Про це та не лише почуєте в ефірі День.LIVE.

Ефір День.LIVE 16 лютого

Ведуча обговорить з гостями підсумки Мюнхенської конференції з безпеки 2026 року — переговори української делегації зі США, позицію Вашингтона щодо подальшої участі в мирному процесі та реакцію європейських партнерів. Йтиметься про заяви Володимира Зеленського щодо можливості завершення війни вже цього року, дискусію навколо гарантій безпеки, тривалості їх дії та ролі Європи за столом переговорів.

У студії також говоритимуть про можливі повоєнні вибори: пропозиції парламентської робочої групи, позицію ЦВК, суспільні настрої та заяви про потенційне "перемир'я" в день голосування.

Не оминуть тему про енергетичні виклики та транспортні проблеми на тлі негоди, відновлення опалення у Києві, стан інфраструктури столиці та управлінські рішення в енергетичній сфері.

Гості ефіру День.LIVE

Руслан Рохов — політолог

Анатолій Кінах — Президент Українського союзу промисловців і підприємців, Премʼєр-міністр України 2001–2002 років

Роман Кисленко — кандидат політичних наук

Ілля Котов — експерт з публічної політики, кандидат наук з державного управління

Сергій Козир — народний депутат України, Комітет ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг

Валерій Гончарук — політолог, керівник департаменту виборчих технологій

Андрій Новак — Голова Комітету економістів України

Ярослав Жаліло — доктор економічних наук, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Рустем Умєров називав головну тему, яку обговорюватимуть на тристоронніх перемовинах.

Окремо Володимир Зеленський висловлювався про майбутні переговори. Він пояснив, чому песимістично налаштований на їх можливі результати.