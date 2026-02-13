Відео
У Мюнхені розпочала роботу конференція з безпеки — трансляція
У Мюнхені розпочала роботу конференція з безпеки — трансляція

У Мюнхені розпочала роботу конференція з безпеки — трансляція

13 лютого 2026 р. 11:30

Глави урядів і лідери найбільших компаній прибули до готелю Bayerischer Hof на перший день Мюнхенської конференції з безпеки. Форум традиційно збирає ключових світових гравців для обговорення глобальної безпеки, війни в Україні та нових викликів міжнародної політики.

Як повідомляють Новини.LIVE, пряму трансляцію з місця події веде Reuters.

У конференції візьмуть участь понад тисячу осіб зі 120 країн, включно з главами держав, урядів та міністрами, високопоставленими представниками міжнародних організацій. Зокрема, свою участь підтвердили близько 60 глав держав та урядів.

Україна буде однією з центральних тем, тому що вона стає ключовою країною, яка може гарантувати безпеку Європи. Марко Рубіо та представники європейських країн обговорюватимуть, як виглядатиме система безпеки в Європі.

Нагадаємо, на Мюнхенській безпековій конференції працює кореспондент Новини.LIVE Галина Остаповець.

Напередодні міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на полях конференції зустрівся з представниками Китаю.

