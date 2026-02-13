Гостями ефіру Ранок.LIVE стали начальник пункту управління ПБС KRAKEN 1654 Данило Положухно, речник оперативного командування "Захід" Сухопутних військ ЗСУ Олег Домбровський, нардеп Сергій Нагорняк, футуролог Віталій Кулик, політолог Максим Джигун, начальник Богодухівської районної військової адміністрації Анатолій Рисцов, кандидат політичних наук Олексій Якубін, фінансист Сергій Фурса та лікар-епідеміолог Олег Рубан.

Ефір Ранок.LIVE

Гості ефіру обговорять, що Україна готова сісти за стіл переговорів, але Росія досі не дала відповіді щодо можливого обговорення наступного тижня. Президент Володимир Зеленський назвав сигнали з РФ "маніпуляціями".

Нагадаємо, Зеленський повідомив, що не розглядає можливість проведення перемовин на території Росії чи Білорусі.

А нещодавно український лідер розповів про результати переговорів в ОАЕ. Вони були присвячені механізмам припинення вогню та контролю з боку США.