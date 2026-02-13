Відео
Україна
Україна готова до перемовин, а РФ не відповіла — ефір Ранок.LIVE

Україна готова до перемовин, а РФ не відповіла — ефір Ранок.LIVE

13 лютого 2026 р. 08:00

08:00 Україна готова до перемовин, а РФ не відповіла — ефір Ранок.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:45 Лідери НАТО зібрали екстрене засідання — прямий ефір з Брюсселю

Гостями ефіру Ранок.LIVE стали начальник пункту управління ПБС KRAKEN 1654 Данило Положухно, речник оперативного командування "Захід" Сухопутних військ ЗСУ Олег Домбровський, нардеп Сергій Нагорняк, футуролог Віталій Кулик, політолог Максим Джигун, начальник Богодухівської районної військової адміністрації Анатолій Рисцов, кандидат політичних наук Олексій Якубін, фінансист Сергій Фурса та лікар-епідеміолог Олег Рубан.

Подивитися ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE

Гості ефіру обговорять, що Україна готова сісти за стіл переговорів, але Росія досі не дала відповіді щодо можливого обговорення наступного тижня. Президент Володимир Зеленський назвав сигнали з РФ "маніпуляціями". 

Нагадаємо, Зеленський повідомив, що не розглядає можливість проведення перемовин на території Росії чи Білорусі.

А нещодавно український лідер розповів про результати переговорів в ОАЕ. Вони були присвячені механізмам припинення вогню та контролю з боку США.

Економіка РФ і перспективи України в ЄС — інтерв'ю з Олексієм Кущем

Економіка РФ і перспективи України в ЄС — інтерв'ю з Олексієм Кущем

12 лютого 2026 р. 20:00
Зустріч міністрів оборони на саміті НАТО — ефір Новини.LIVE

Зустріч міністрів оборони на саміті НАТО — ефір Новини.LIVE

12 лютого 2026 р. 19:00
Рада готує документ щодо виборів під час війни — ефір Вечір.LIVE

Рада готує документ щодо виборів під час війни — ефір Вечір.LIVE

12 лютого 2026 р. 18:08
Лідери НАТО зібрали екстрене засідання — прямий ефір з Брюсселю

Лідери НАТО зібрали екстрене засідання — прямий ефір з Брюсселю

12 лютого 2026 р. 15:45
Як молитва об'єднує всіх українців — інтервʼю з владикою Авраамієм

Як молитва об'єднує всіх українців — інтервʼю з владикою Авраамієм

12 лютого 2026 р. 15:11
Федоров та Рютте роблять важливі заяви про війну — прямий ефір

Федоров та Рютте роблять важливі заяви про війну — прямий ефір

12 лютого 2026 р. 13:24
Зеленський затвердив рішення РНБО щодо гарантій безпеки — ефір День.LIVE

Зеленський затвердив рішення РНБО щодо гарантій безпеки — ефір День.LIVE

12 лютого 2026 р. 13:15
Зеленський заявив про готовність до переговорів — ефір Ранок.LIVE

Зеленський заявив про готовність до переговорів — ефір Ранок.LIVE

12 лютого 2026 р. 08:00

