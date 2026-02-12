У Брюсселі проходить засідання Контактної групи з питань оборони України. Союзники обговорюють подальші поставки озброєння, зміцнення ППО та координацію підтримки Києва.

Засідання у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі

Засідання відбувається під головуванням Німеччини та Великої Британії. До міністрів Альянсу також доєднається міністр оборони України Михайло Федоров. Союзники обговорюють посилення допомоги Україні, аби зробити її найбільше ефективною.

