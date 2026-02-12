Відео
Україна
Відео

Лідери НАТО зібрали екстрене засідання — прямий ефір з Брюсселю
Лідери НАТО зібрали екстрене засідання — прямий ефір з Брюсселю

Лідери НАТО зібрали екстрене засідання — прямий ефір з Брюсселю

12 лютого 2026 р. 15:45

У Брюсселі проходить засідання Контактної групи з питань оборони України. Союзники обговорюють подальші поставки озброєння, зміцнення ППО та координацію підтримки Києва.

Прямий ефір можна дивитися за посиланням.

Засідання у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі

Засідання відбувається під головуванням Німеччини та Великої Британії. До міністрів Альянсу також доєднається міністр оборони України Михайло Федоров. Союзники обговорюють посилення допомоги Україні, аби зробити її найбільше ефективною.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Японія разом з НАТО буде купувати озброєння для України. Однак йдеться лише про нелетальне обладнання.

Також ми розповідали про те, що перед стартом зустрічі міністрів оборони Альянсу в Брюсселі Генсек НАТО Марк Рютте відповів, чи справді США недостатньо тиснуть на Росію.

16:10 Громадянство Болгарії для українців — як найлегше отримати паспорт

16:08 Корнієнко відповів, коли з’явиться чернетка закону про вибори

16:07 Скільки військових РФ ліквідували ЗСУ у січні — Федоров назвав цифри

16:06 Оренда житла в Одесі — де вигідніше знімати квартиру молоді

16:04 Зеленський нагородив Гераскевича орденом Свободи

16:00 Дронова небезпека — в ЄС екстренно вводять план захисту інфраструктури

15:51 Долар в обмінниках "заворушився" — як змінився курс валюти

15:48 Українські дрони ліквідували двох найманців армії РФ із Нігерії

06:33 Виснажений ґрунт та зледеніння — чи буде врожай на Одещині у 2026

11 лютого

06:33 Овочі як м'ясо — ціна продуктів на Київському базарі в Одесі

9 лютого

20:39 Участь України в євробаченні 2026 — ставлення одеситів до нацвідбору

7 лютого

06:33 Перейменування Хаджибея в Одесу — міф та історична реальність

6 лютого

15:17 День народження Зеленської — що побажали першій леді одесити

06:29 Олені Зеленській 48 — дружина та Першa леді у цитатах президента

5 лютого

06:33 Продукти на ринку Черемушки в Одесі — асортимент та ціни сьогодні

4 лютого

06:33 Без світла й тепла — як одесити переживають морози та блекаути

3 лютого

10:09 Митрополиту Епіфанію 47 — шлях до предстоятеля ПЦУ

2 лютого

22:33 Херсон сьогодні — як і чим зараз живуть люди у місті

Text

15:45 Лідери НАТО зібрали екстрене засідання — прямий ефір з Брюсселю

Text

15:11 Як молитва об'єднує всіх українців — інтервʼю з владикою Авраамієм

Text

13:24 Федоров та Рютте роблять важливі заяви про війну — прямий ефір

Text

13:15 Зеленський затвердив рішення РНБО щодо гарантій безпеки — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський заявив про готовність до переговорів — ефір Ранок.LIVE

