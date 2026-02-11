Відео
Зеленський озвучив можливі терміни закінчення війни — ефір Вечір.LIVE
Зеленський озвучив можливі терміни закінчення війни — ефір Вечір.LIVE

Зеленський озвучив можливі терміни закінчення війни — ефір Вечір.LIVE

11 лютого 2026 р. 18:15

Президент Володимир Зеленський заявив, що повномасштабна війна Росії проти України може завершитися вже за декілька місяців. Умовою для цього, має бути сумлінний перегбів переговорного процесу.

Про це і не тільки дивіться в ефірі Вечір.LIVE.

Тема ефіру

Володимир Зеленський повідомив, що нещодавні перемовини в Об'єднаних Арабських Еміратах були присвячені обговоренню механізму припинення вогню та ролі США в контролі за його дотриманням. Водночас делегаціям не вдалося фіналізувати домовленості, оскільки для цього необхідні політичні рішення на найвищому рівні.

Гості ефіру

  • авіаційний експерт Костянтин Криволап;
  • журналіст Сергій Ауслендер;
  • депутат Київської міської ради, "Слуга Народу", заступник Міністра освіти України, (голова комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності) Андрій Вітренко;
  • речниця Київської міської прокуратури Ірина Винокурова;
  • т. в. о. міського голови Запоріжжя Регіна Харченко.

Нагадаємо, Володимир Зеленський оцінив перебіг тристоронніх переговорів в ОАЕ.

А також президент повідомив дату наступних переговорів України з РФ і США.

