Президент Володимир Зеленський заявив, що повномасштабна війна Росії проти України може завершитися вже за декілька місяців. Умовою для цього, має бути сумлінний перегбів переговорного процесу.

Володимир Зеленський повідомив, що нещодавні перемовини в Об'єднаних Арабських Еміратах були присвячені обговоренню механізму припинення вогню та ролі США в контролі за його дотриманням. Водночас делегаціям не вдалося фіналізувати домовленості, оскільки для цього необхідні політичні рішення на найвищому рівні.

Гості ефіру

авіаційний експерт Костянтин Криволап;

журналіст Сергій Ауслендер;

депутат Київської міської ради, "Слуга Народу", заступник Міністра освіти України, (голова комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності) Андрій Вітренко;

речниця Київської міської прокуратури Ірина Винокурова;

т. в. о. міського голови Запоріжжя Регіна Харченко.

