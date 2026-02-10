Відео
Зеленський заявив про документи для миру — ефір Ранок.LIVE

Зеленський заявив про документи для миру — ефір Ранок.LIVE

10 лютого 2026 р. 08:00

Президент Володимир Зеленський заявив, що документи щодо гарантій безпеки для України вже готові. Також він анонсував значні оборонні та безпекові міжнародні заходи. Про це Зеленський сказав під час вечірнього відеозвернення. Голова держави розповів, що на тижні будуть значні міжнародні заходи, а в Європі та США позиція України буде представлена "достатньо".

Про це і не лише почуєте в ефірі Ранок.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE 10 лютого

В ефірі говоритимуть про ситуацію на фронті та війну дронів. Обговорять нові типи безпілотників, які використовує противник, ефективність українських дронів-перехоплювачів, роль супутникового зв’язку на полі бою та результати роботи безпілотних підрозділів ЗСУ. 

Також порушать питання законодавчих змін у воєнний час. Йдеться про оновлення Цивільного кодексу, нові підходи до відстрочок для військових за контрактом, правовий статус іноземних військовослужбовців та проблеми, пов’язані з роботою ТЦК і відсутністю обов'язкових бодікамер.

Окремий блок присвячений парламентській роботі та переговорному процесу. У студії обговорять діяльність переговорної групи, роль Верховної Ради під час війни, внутрішні політичні дискусії та міжнародний контекст, зокрема позицію Євросоюзу щодо мирних домовленостей.

В ефірі також говоритимуть про економічну ситуацію. Зокрема, про втрати через відключення світла й тепла, коливання фінансових ринків, динаміку курсу валют, перспективи європейського кредиту для України та податкові ініціативи.

Ранок.LIVE 

  • Сергій Ярий — капітан, командир безпілотних систем 28 ОМБР
  • Ігор Фріс — народний депутат України, член Комітету з питань правової політики
  • Дмитро Пелих — начальник відділення комунікацій 118 окремої механізованої бригади, капітан
  • Ігор Когут — політолог, директор Українського парламентського інституту
  • Олег Устенко — економіст, радник Президента України у 2019–2024 роках
  • Анатолій Курносов — аналітик Центру політичних студій "Доктрина", виконавчий директор ГО "Коло європейського діалогу"
  • Олександр Павліченко — виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини
  • Сергій Братчук — речник Української добровольчої армії, підполковник
  • Петро Олещук — політолог

Нагадаємо, Володимир Зеленський переговорив із прем'єр-міністеркою України Юлією Свириденко щодо забезпечення громад генераторами

Також посол США в НАТО відповів на заяву Зеленського, що Україні нібито поставили дедлайн для перемир'я.

