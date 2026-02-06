Відео
Зеленський поставив завдання ППО щодо шахедів — ефір Вечір.LIVE
Зеленський поставив завдання ППО щодо шахедів — ефір Вечір.LIVE

Зеленський поставив завдання ППО щодо шахедів — ефір Вечір.LIVE

06 лютого 2026 р. 18:11

Український Президент Володимир Зеленський висловив незадоволення роботою Повітряних сил у низці регіонів країни. Він дав нові доручення щодо цього командуванню.

Про це і не тільки говоримо у прямому ефірі Вечір.LIVE.

Про що ефір Вечір.LIVE

Президент розкритикував роботу протиповітряної оборони. Про це йшлося під час щоденного селектора щодо ситуації в регіонах. Володимир Зеленський назвав роботу Повітряних сил у частині регіонів України неефективною. Він обговорив з командувачем Повітряних сил та міністром оборони України рішення, які допоможуть якісніше протидіяти ворожим атакам.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленський назвав можливі терміни завершення війни в Україні. Він наголосив, що Україна сподівається на підтримку США у цьому питанні.

Також ми розповідали про розмову глави держави з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном. Йшлося про удари Росії по енергетиці України.

