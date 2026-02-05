Президент України анонсував новий обмін полоненими. Він має відбутися найближчим часом.

Про це та не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE 5 лютого

В ефірі обговорять ситуацію на фронті та роль безпілотних систем у сучасній війні. Йтиметься про ефективність українських дронів-перехоплювачів, нове командування безпілотних систем ППО, загрози від FPV-дронів у глибокому тилу та вплив перебоїв з електропостачанням на роботу підрозділів. Окремо обговорять кадрові потреби війська, рекрутинг, участь жінок у ЗСУ та забезпечення їхніх базових потреб.

Окремий блок присвячений психологічному стану українців у період тривалих відключень світла і тепла, ознакам емоційного виснаження та випадкам, коли варто звертатися по фахову допомогу.

Також порушать гуманітарні питання, повёязані з Маріуполем: які зараз умови життя на окупованих територіях, історії людей, які виїхали, та причини повернення.

Завершать ефір обговоренням правових і суспільних тем, санкційної політики Заходу щодо Росії та ситуації на фронті в зоні відповідальності прикордонних підрозділів.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Тамара Коваль — молодший сержант, майстер відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів 3 мотопіхотного батальйону 58 ОМПБр

Василь Пехньо — військовий оглядач, журналіст

Віра Романова — кандидат психологічних наук

Микола Томенко — політичний та громадський діяч

Вадим Пікуз — в.о. голови Маріупольської районної ради

Ярослав Захарченко — прокурор столичної прокуратури у 2014–2025 роках, почесний голова ВГО "Правова рівність"

Максим Гардус — спеціаліст з комунікацій Razom We Stand

Іван Шевцов — полковник, начальник пресслужби бригади "Сталевий Кордон" (15 мобільний прикордонний загін)

