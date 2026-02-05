Відео
Україна та Росія здійснять обмін полонених — ефір Ранок.LIVE

Україна та Росія здійснять обмін полонених — ефір Ранок.LIVE

05 лютого 2026 р. 08:00

Президент України анонсував новий обмін полоненими. Він має відбутися найближчим часом. 

Про це та не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE 5 лютого

В ефірі обговорять ситуацію на фронті та роль безпілотних систем у сучасній війні. Йтиметься про ефективність українських дронів-перехоплювачів, нове командування безпілотних систем ППО, загрози від FPV-дронів у глибокому тилу та вплив перебоїв з електропостачанням на роботу підрозділів. Окремо обговорять кадрові потреби війська, рекрутинг, участь жінок у ЗСУ та забезпечення їхніх базових потреб.

Окремий блок присвячений психологічному стану українців у період тривалих відключень світла і тепла, ознакам емоційного виснаження та випадкам, коли варто звертатися по фахову допомогу.

Також порушать гуманітарні питання, повёязані з Маріуполем: які зараз умови життя на окупованих територіях, історії людей, які виїхали, та причини повернення.

Завершать ефір обговоренням правових і суспільних тем, санкційної політики Заходу щодо Росії та ситуації на фронті в зоні відповідальності прикордонних підрозділів.

Гості ефіру Ранок.LIVE

  • Тамара Коваль — молодший сержант, майстер відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів 3 мотопіхотного батальйону 58 ОМПБр
  • Василь Пехньо — військовий оглядач, журналіст
  • Віра Романова — кандидат психологічних наук
  • Микола Томенко — політичний та громадський діяч
  • Вадим Пікуз — в.о. голови Маріупольської районної ради
  • Ярослав Захарченко — прокурор столичної прокуратури у 2014–2025 роках, почесний голова ВГО "Правова рівність"
  • Максим Гардус — спеціаліст з комунікацій Razom We Stand
  • Іван Шевцов — полковник, начальник пресслужби бригади "Сталевий Кордон" (15 мобільний прикордонний загін)

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо висловився про переговори між Україною та Росією.

Окремо про результати першого раунду переговорів висловився секретар РНБО України Рустем Умєров.

4 лютого

06:33 Без світла й тепла — як одесити переживають морози та блекаути

3 лютого

10:09 Митрополиту Епіфанію 47 — шлях до предстоятеля ПЦУ

2 лютого

22:33 Херсон сьогодні — як і чим зараз живуть люди у місті

05:52 Коли Україна відкриє експорт зброї, — інтерв'ю

30 січня

21:33 Розваги в Одесі сьогодні — скільки витрачають українці

29 січня

22:38 Зимові ціни на Новому базарі в Одесі — овочі, фрукти й м’ясо дорожчають

06:05 Камишин розповів про масштабний розвиток дронів в Україні

28 січня

22:31 Пішки, маршрутками й таксі — як одесити виживають без трамваїв

27 січня

17:56 Китай чистить верхівку армії — під ударом оточення Сі Цзіньпіна

Text

08:00 Україна та Росія здійснять обмін полонених — ефір Ранок.LIVE

4 лютого
Text

20:01 Як живе столиця під тиском морозів і атак РФ — ефір Київський час

Text

17:52 Що відомо про перший раунд переговорів у ОАЕ — ефір Вечір.LIVE

Text

13:09 Розпочалися нові переговори між Україною, РФ і США — День.LIVE

Text

08:00 Сьогодні стартує другий раунд переговорів в ОАЕ — ефір Ранок.LIVE

