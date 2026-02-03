Україна скоригує роботу переговорної команди в ОАЕ. Глава держави Володимир Зеленський заявив про це після російського удару по енергетиці 3 лютого.

Гості сьогоднішнього ефіру Вечір.LIVE:

народний депутат України від "Батьківщини", Секретар Комітету ВРУ з питань інтеграції України до Європейського Союзу Валентин Наливайченко;

народний депутат України від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко;

народний депутат від "Слуги Народу", представник Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України Руслан Горбенко;

кандидат політичних наук Олексій Якубін;

заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський;

полковник, військовий експерт Сергій Грабський.

