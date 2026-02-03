Відео
Зеленський заявив про зміни у переговорах з РФ — ефір Вечір.LIVE
Зеленський заявив про зміни у переговорах з РФ — ефір Вечір.LIVE

Зеленський заявив про зміни у переговорах з РФ — ефір Вечір.LIVE

03 лютого 2026 р. 17:55

Україна скоригує роботу переговорної команди в ОАЕ. Глава держави Володимир Зеленський заявив про це після російського удару по енергетиці 3 лютого.

Про це і не тільки дивіться в ефірі Вечір.LIVE на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Гості сьогоднішнього ефіру Вечір.LIVE:

  • народний депутат України від "Батьківщини", Секретар Комітету ВРУ з питань інтеграції України до Європейського Союзу Валентин Наливайченко;
  • народний депутат України від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко;
  • народний депутат від "Слуги Народу", представник Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України Руслан Горбенко;
  • кандидат політичних наук Олексій Якубін;
  • заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський;
  • полковник, військовий експерт Сергій Грабський.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Володимир Зеленський закликав НАТО надати Україні ракети для Patriot. Про це глава держави говорив з Марком Рютте.

Також ми розповідали про те, що Президент України прокоментував удар РФ. Він зазначив, чи буде відповідь на атаку.

