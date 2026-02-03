Україна скоригує роботу переговорної команди в ОАЕ. Глава держави Володимир Зеленський заявив про це після російського удару по енергетиці 3 лютого.
Гості ефіру Вечір.LIVE
Гості сьогоднішнього ефіру Вечір.LIVE:
- народний депутат України від "Батьківщини", Секретар Комітету ВРУ з питань інтеграції України до Європейського Союзу Валентин Наливайченко;
- народний депутат України від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко;
- народний депутат від "Слуги Народу", представник Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України Руслан Горбенко;
- кандидат політичних наук Олексій Якубін;
- заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський;
- полковник, військовий експерт Сергій Грабський.
