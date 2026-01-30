Гостями ефіру Вечір.LIVE стали нардепка Софія Федина, історик та правник Сергій Берендєєв, голова правління Центру стратегічних досліджень Павло Жовніренко, нардеп Данило Гетманцев, експерт з публічної політики Ілля Котов, економіст Олексій Кущ та віцепремʼєр-міністр 2014-2019 років Вʼячеслав Кириленко.

Гості ефіру обговорять заяву українського лідера Володимира Зеленського, який під час селекторної наради дав завдання міністру оборони та командувачу Повітряних сил ЗСУ щодо розбудови захисту від дронів по лінії між Херсоном і Запоріжжям.

Нагадаємо, міністр оборони Михайло Федоров провів розмову з міністром нацоборони Польщі Владиславом Косіняком-Камишем. Зокрема, сторони домовилися модернізувати літаки МіГ-29.

А у США назвали найскладніше питання між Україною та Росією. Там також зробили заяву про завершення війни.