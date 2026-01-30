Відео
Україна
Зеленський доручив захистити Південь України — ефір Вечір.LIVE

Зеленський доручив захистити Південь України — ефір Вечір.LIVE

30 січня 2026 р. 17:56

17:56 Зеленський доручив захистити Південь України — ефір Вечір.LIVE

13:07 Між двома містами України обмежили рух потягів — ефір День.LIVE

08:00 Трамп попросив Росію не бити по Києву — ефір Ранок.LIVE

17:54 Маск допоможе вирішити проблему Starlink у БпЛА — ефір Вечір.LIVE

13:00 До України повернули 1000 тіл українських воїнів — ефір День.LIVE

08:00 США погодили гарантії безпеки для України — ефір Ранок.LIVE

19:00 Наслідки ударів та бездіяльність влади — ефір Київський час

17:46 Зеленський відреагував на обстріл Запоріжжя — ефір Вечір.LIVE

08:00 Зеленський готовий зустрітися з Путіним — ефір Ранок.LIVE

17:50 Зеленський зробив заяву про вступ України в ЄС — ефір Вечір.LIVE

17:56 Зеленський доручив захистити Південь України — ефір Вечір.LIVE

13:07 Між двома містами України обмежили рух потягів — ефір День.LIVE

08:00 Трамп попросив Росію не бити по Києву — ефір Ранок.LIVE

17:54 Маск допоможе вирішити проблему Starlink у БпЛА — ефір Вечір.LIVE

17:05 Працюють по 14 годин — як ремонтники повертають тепло в Києві

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали нардепка Софія Федина, історик та правник Сергій Берендєєв, голова правління Центру стратегічних досліджень Павло Жовніренко, нардеп Данило Гетманцев, експерт з публічної політики Ілля Котов, економіст Олексій Кущ та віцепремʼєр-міністр 2014-2019 років Вʼячеслав Кириленко.

Подивитися ефір Вечір.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

Гості ефіру обговорять заяву українського лідера Володимира Зеленського, який під час селекторної наради дав завдання міністру оборони та командувачу Повітряних сил ЗСУ щодо розбудови захисту від дронів по лінії між Херсоном і Запоріжжям.

Нагадаємо, міністр оборони Михайло Федоров провів розмову з міністром нацоборони Польщі Владиславом Косіняком-Камишем. Зокрема, сторони домовилися модернізувати літаки МіГ-29.

А у США назвали найскладніше питання між Україною та Росією. Там також зробили заяву про завершення війни.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Новини з відео

18:59 З людьми у Часовому Яру немає зв'язку — яка ситуація в місті

18:56 Середня зарплата вже більша за 30 000 грн — де найбільші виплати

18:45 Укргідрометеоцентр попередив про сильний сніг і ожеледицю завтра

18:32 Протидронова ППО — Зеленський заявив про посилення захисту

18:30 В Одесі продають землю під зведення багатоповерхівки — вартість

18:29 Холод у квартирах б’є по імунітету — застереження від МОЗ

18:28 В Україні фіксують накопичення непрацюючих кредитів — яка сума

18:25 Головне нововведення лютого — до чого готуватися українцям наприкінці зими

18:23 Приховав бізнес у Польщі — посадовець КМДА отримав підозру

18:18 СвітлоДІМ вже приймає заявки — що це за програма і як працює

17:56 Зеленський доручив захистити Південь України — ефір Вечір.LIVE

13:07 Між двома містами України обмежили рух потягів — ефір День.LIVE

08:00 Трамп попросив Росію не бити по Києву — ефір Ранок.LIVE

17:54 Маск допоможе вирішити проблему Starlink у БпЛА — ефір Вечір.LIVE

17:05 Працюють по 14 годин — як ремонтники повертають тепло в Києві

