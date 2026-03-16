Україна зірвала підготовлений наступ Росії: ефір Ранок.LIVE

Президент Володимир Зеленський розповів, що російська армія планувала розпочати нову велику наступальну операцію наприкінці минулого року та продовжити її навесні. У відповідь Україна провела власні контрнаступальні дії, щоб не допустити масованої атаки.
Про це та не тільки поговорять в ефірі Ранок.LIVE 16 березня.
Головні теми ефіру
Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE експерти поговорять про:
- Україна повернула контроль над 434 км² територій, зірвавши новий наступ росіян, — Зеленський,
- Близько 600 км українських доріг мають покрити антидроновим захистом, — віцепрем'єр Олексій Кулеба,
- Переговори щодо України втрачають темп через війну на Близькому Сході, — FT,
- Європа веде серйозну підготовку до війни: ми фіксуємо тотальну мілітаризацію ЄС, — прем'єр Угорщини Віктор Орбан,
- Назріває нова війна: Хорватія, Албанія та Косово готуються до нападу на Сербію, — президент Сербії Александар Вучич,
- Масовий мітинг проти Орбана пройшов у Будапешті,
- Росія та Китай надають Ірану військову допомогу та виступають стратегічними партнерами Тегерана у протистоянні зі США та Ізраїлем, — міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі,
- Путін заробив близько 10 мільярдів доларів США за дві тижні війни на Близькому Сході, що зміцнило його впевненість у можливості продовжувати війну, — Зеленський.
Гості ефіру
Гості сьогоднішнього ефіру:
- Позивний "Макар" — командир роти ударних наземних роботизованих комплексів 3 ОШБр;
- Андрій Миселюк — політолог, директор Інституту соціально-політичого проектування "Діалог";
- Світлана Осауленко — депутат Одеської міської ради;
- Ігор Чаленко — політолог, голова Центру аналізу та стратегій;
- Олег Домбровський — полковник, речник оперативного командування ОК "Захід" Сухопутних військ ЗС України;
- Микола Голомша — ексзаступник Генерального прокурора України, заслужений юрист;
- Денис Попович — військовий аналітик;
- Олександр Шульга — доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії.
Зазначимо, раніше Зеленський заявив, що Путін не зацікавлений у закінченні війни. Україна наполягає на зустрічі на рівні технічних груп і лідерів для вироблення реальних рішень.
Крім того, президент висловився про необхідність зустрічі з Трампом. За його словами, необхідно розвʼязати ключові проблеми.