Україна зірвала підготовлений наступ Росії: ефір Ранок.LIVE

Україна зірвала підготовлений наступ Росії: ефір Ранок.LIVE

16 березня 2026 р. 08:00

Президент Володимир Зеленський розповів, що російська армія планувала розпочати нову велику наступальну операцію наприкінці минулого року та продовжити її навесні. У відповідь Україна провела власні контрнаступальні дії, щоб не допустити масованої атаки.

Про це та не тільки поговорять в ефірі Ранок.LIVE 16 березня.

Головні теми ефіру

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE експерти поговорять про:

  • Україна повернула контроль над 434 км² територій, зірвавши новий наступ росіян, — Зеленський,
  • Близько 600 км українських доріг мають покрити антидроновим захистом, — віцепрем'єр Олексій Кулеба,
  • Переговори щодо України втрачають темп через війну на Близькому Сході, — FT,
  • Європа веде серйозну підготовку до війни: ми фіксуємо тотальну мілітаризацію ЄС, — прем'єр Угорщини Віктор Орбан,
  • Назріває нова війна: Хорватія, Албанія та Косово готуються до нападу на Сербію, — президент Сербії Александар Вучич,
  • Масовий мітинг проти Орбана пройшов у Будапешті,
  • Росія та Китай надають Ірану військову допомогу та виступають стратегічними партнерами Тегерана у протистоянні зі США та Ізраїлем, — міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі,
  • Путін заробив близько 10 мільярдів доларів США за дві тижні війни на Близькому Сході, що зміцнило його впевненість у можливості продовжувати війну, — Зеленський.

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Позивний "Макар" — командир роти ударних наземних роботизованих комплексів 3 ОШБр;
  • Андрій Миселюк — політолог, директор Інституту соціально-політичого проектування "Діалог";
  • Світлана Осауленко — депутат Одеської міської ради;
  • Ігор Чаленко — політолог, голова Центру аналізу та стратегій;
  • Олег Домбровський — полковник, речник оперативного командування ОК "Захід" Сухопутних військ ЗС України;
  • Микола Голомша — ексзаступник Генерального прокурора України, заслужений юрист;
  • Денис Попович — військовий аналітик;
  • Олександр Шульга — доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії. 

Зазначимо, раніше Зеленський заявив, що Путін не зацікавлений у закінченні війни. Україна наполягає на зустрічі на рівні технічних груп і лідерів для вироблення реальних рішень.

Крім того, президент висловився про необхідність зустрічі з Трампом. За його словами, необхідно розвʼязати ключові проблеми.

