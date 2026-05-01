З червня в Україні стартує реформа армії: ефір Вечір.LIVE

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін, нардеп Олександр Юрченко, офіцер запасу Катерина Коваль, офіцер батальйону "Свобода" Андрій Іллєнко, співзасновник Аналітичного центру "Об’єднана Україна" Антон Кучухідзе, політолог Віра Константинова та доктор філософських наук Сергій Ягодзінський.

Гості ефіру обговорять, що український лідер Володимир Зеленський оголосив про запуск масштабної реформи ЗСУ, яка стартує у червні.

Мінімальні виплати для тилових посад встановлено на рівні від 30 тисяч гривень, тоді як військові на передовій отримуватимуть значно більше. Окремий акцент зроблено на підтримці піхоти, яка тримає оборону на лінії фронту.

За дорученням Зеленського, планується запровадження спеціальних контрактів для цієї категорії військових із виплатами у розмірі від 250 до 400 тисяч гривень залежно від виконання бойових завдань.

Реформа також змінює підходи до комплектування підрозділів і управління особовим складом.

Як писали Новини.LIVE, Зеленський повідомив про старт масштабної реформи армії. У квітні вже узгодили основні напрями змін, а протягом травня планують затвердити всі деталі.

А у Міноборони працюють над реформою мобілізації, аби розвʼязати проблеми, які накопичувалися роками.