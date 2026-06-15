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Головна arrow Відео arrow Наслідки нічної масованої атаки РФ по Україні: ефір Ранок.LIVE arrow
Наслідки нічної масованої атаки РФ по Україні: ефір Ранок.LIVE

Наслідки нічної масованої атаки РФ по Україні: ефір Ранок.LIVE

15 червня 2026 р. 07:53

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07:53 Наслідки нічної масованої атаки РФ по Україні: ефір Ранок.LIVE

12 червня 2026
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18:18 В Україні стартує масштабна армійська реформа: ефір Вечір.LIVE

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13:03 Українські БпЛА посилили паливну кризу в Росії: ефір День.LIVE

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08:00 Європа хоче залучити Трампа до нових переговорів з РФ: ефір Ранок.LIVE

11 червня 2026
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21:01 Україна втратила 12 мільярдів доларів резервів: ефір Світ на зламі

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18:10 У Німеччині зробили заяву про вступ України до ЄС: ефір Вечір.LIVE

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13:05 НАТО готує нову систему захистів від дронів РФ: ефір День.LIVE

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08:00 В Україні сьогодні відзначають нове військове свято: ефір Ранок.LIVE

10 червня 2026
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19:15 Резонансні ДТП та безпека на дорогах столиці: ефір Київський час

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18:42 Коли запрацює нова українська ППО-альтернатива Patriot: ефір Вечір.LIVE

Text

07:53 Наслідки нічної масованої атаки РФ по Україні: ефір Ранок.LIVE

12 червня 2026
Text

18:18 В Україні стартує масштабна армійська реформа: ефір Вечір.LIVE

Text

13:03 Українські БпЛА посилили паливну кризу в Росії: ефір День.LIVE

Text

08:00 Європа хоче залучити Трампа до нових переговорів з РФ: ефір Ранок.LIVE

11 червня 2026
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21:01 Україна втратила 12 мільярдів доларів резервів: ефір Світ на зламі

В понеділок, 15 червня, уночі росіяни атакували Україну. Зокрема, була пошкоджена кіностудія імені Довженка в Києві, де вигорів костюмерний цех. Під час обстрілу згоріла найбільша костюмна колекція України: збитки всановлюються. 

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Сьогодні обговорювати події в Україні та світі будуть:

  • Олег Лісний, політолог, віцепрезидент аналітичного центру "Політика"; 
  • Іван Тимочко, військовий експерт; 
  • Петро Олещук, політолог; 
  • Ростислав Коробка, віцепрезидент Торгово-промислової палати України; 
  • Петро Андрющенко, керівник Центру вивчення окупації; 
  • Олег Гетман, економіст, координатор експертних груп Економічної експертної платформи; 
  • Богдан Попов, експерт аналітичного центру "Об’єднана Україна";
  • Олександр Толоконніков, заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації;
  • Руслан Музичук, речник Національної гвардії України.

Раніше Новини.LIVE писали, що вночі 15 червня армія РФ атакувала Дніпро. Зруйноване одне з приміщень коледжу, вибуховою хвилею вибиті вікна у школі та закладі культури, пошкоджений Будинок органної та камерної музики.

Також ми повідомляли, що по Слов'янську вдарила російська авіація. Через російський авіаудар поранено шість цивільних людей, зокрема 9-річного хлопчика. Також вибухами пошкоджено 24 багатоповерхові будинки та три автомобілі.

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05:02 РФ атакувала кіностудію Довженка в Києві: знищено костюмерний цех

08:10 Інвестиції окупилися: які дві монети від НБУ коштують кілька тисяч гривень

08:00 UNHCR нарахує ВПО по 4 000 грн допомоги: як подати заявку

07:33 Удар по Дніпру: зруйновано коледж, пошкоджені школа і заклади культури

06:35 Підвищення пенсій у липні: у кого з українців зросте розмір виплат

06:30 Документ про інвалідність з довоєнних часів: ТЦК має прийняти

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:25 Дощі майже по всій Україні: прогноз погоди на сьогодні від Гідрометцентру

06:16 РФ атакувала Київщину ракетами та БпЛА: серед постраждалих — підліток

05:30 Унаслідок атаки на Київ загинули люди

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