Наслідки нічної масованої атаки РФ по Україні: ефір Ранок.LIVE

В понеділок, 15 червня, уночі росіяни атакували Україну. Зокрема, була пошкоджена кіностудія імені Довженка в Києві, де вигорів костюмерний цех. Під час обстрілу згоріла найбільша костюмна колекція України: збитки всановлюються.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Сьогодні обговорювати події в Україні та світі будуть:

Олег Лісний, політолог, віцепрезидент аналітичного центру "Політика";

Іван Тимочко, військовий експерт;

Петро Олещук, політолог;

Ростислав Коробка, віцепрезидент Торгово-промислової палати України;

Петро Андрющенко, керівник Центру вивчення окупації;

Олег Гетман, економіст, координатор експертних груп Економічної експертної платформи;

Богдан Попов, експерт аналітичного центру "Об’єднана Україна";

Олександр Толоконніков, заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації;

Руслан Музичук, речник Національної гвардії України.

Раніше Новини.LIVE писали, що вночі 15 червня армія РФ атакувала Дніпро. Зруйноване одне з приміщень коледжу, вибуховою хвилею вибиті вікна у школі та закладі культури, пошкоджений Будинок органної та камерної музики.

Також ми повідомляли, що по Слов'янську вдарила російська авіація. Через російський авіаудар поранено шість цивільних людей, зокрема 9-річного хлопчика. Також вибухами пошкоджено 24 багатоповерхові будинки та три автомобілі.