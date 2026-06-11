Україна втратила 12 мільярдів доларів резервів: ефір Світ на зламі

У ефірі програми "Світ на зламі" економіст та фінансовий аналітик Олексій Кущ разом із ведучим Віталієм Прудіусом обговорюють війну в Україні, економічну ситуацію в країні та світі, курс долара, ситуацію з гривнею.

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Теми ефіру "Світ на зламі"

Серед ключових тем, що обговорюватимуться під час ефіру "Світ на зламі":

Що відбувається з гривнею;

Триває тиск на світові валюти;

Резерви України за 4 місяці скоротилися на 12 млрд доларів;

Більшість українців не мають заощаджень;

Черешні та абрикоси подорожчали на 50%;

Криза в Укрзалізниці;

Удари РФ по Одесі та їх економічні ризики.

Раніше Новини.LIVE детально писали, що буде з фінансами українців у червні 2026 року. Ми дізналися, чи підвищаться соціальні стандарти й податкові ставки, а також кому з українців можуть перерахувати пенсії.

Ще Новини.LIVE повідомляли, чому гривня девальвує повільно. Фінансист Олексій Кущ роз'яснив, що на зміни на валютному ринку найбільше впливають два чинники — посилення глобальної інфляції та подорожчання нафти на світових ринках.