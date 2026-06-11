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Україна втратила 12 мільярдів доларів резервів: ефір Світ на зламі

Україна втратила 12 мільярдів доларів резервів: ефір Світ на зламі

11 червня 2026 р. 21:01

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21:01 Україна втратила 12 мільярдів доларів резервів: ефір Світ на зламі

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18:10 У Німеччині зробили заяву про вступ України до ЄС: ефір Вечір.LIVE

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13:05 НАТО готує нову систему захистів від дронів РФ: ефір День.LIVE

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08:00 В Україні сьогодні відзначають нове військове свято: ефір Ранок.LIVE

10 червня 2026
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19:15 Резонансні ДТП та безпека на дорогах столиці: ефір Київський час

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18:42 Коли запрацює нова українська ППО-альтернатива Patriot: ефір Вечір.LIVE

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13:08 Україна запустила ракети "Фламінго" по Росії: ефір День.LIVE

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08:00 Україна оголосила посилення атак по Росії: ефір Ранок.LIVE

9 червня 2026
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18:26 Вікно можливостей для переговорів щодо закінчення війни: ефір Вечір.LIVE

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13:12 Україна майже домовилася з Угорщиною щодо вступу в ЄС: ефір День.LIVE

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21:01 Україна втратила 12 мільярдів доларів резервів: ефір Світ на зламі

Text

18:10 У Німеччині зробили заяву про вступ України до ЄС: ефір Вечір.LIVE

Text

13:05 НАТО готує нову систему захистів від дронів РФ: ефір День.LIVE

Text

08:00 В Україні сьогодні відзначають нове військове свято: ефір Ранок.LIVE

10 червня 2026
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19:15 Резонансні ДТП та безпека на дорогах столиці: ефір Київський час

У ефірі програми "Світ на зламі" економіст та фінансовий аналітик Олексій Кущ разом із ведучим Віталієм Прудіусом обговорюють війну в Україні, економічну ситуацію в країні та світі, курс долара, ситуацію з гривнею.

Подивитися ефір програми "Світ на зламі" можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Теми ефіру "Світ на зламі"

Серед ключових тем, що обговорюватимуться під час ефіру "Світ на зламі": 

  • Що відбувається з гривнею;
  • Триває тиск на світові валюти;
  • Резерви України за 4 місяці скоротилися на 12 млрд доларів;
  • Більшість українців не мають заощаджень; 
  • Черешні та абрикоси подорожчали на 50%;
  • Криза в Укрзалізниці;
  • Удари РФ по Одесі та їх економічні ризики.

Раніше Новини.LIVE детально писали, що буде з фінансами українців у червні 2026 року. Ми дізналися, чи підвищаться соціальні стандарти й податкові ставки, а також кому з українців можуть перерахувати пенсії.

Ще Новини.LIVE повідомляли, чому гривня девальвує повільно. Фінансист Олексій Кущ роз'яснив, що на зміни на валютному ринку найбільше впливають два чинники — посилення глобальної інфляції та подорожчання нафти на світових ринках. 

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21:01 Україна втратила 12 мільярдів доларів резервів: ефір Світ на зламі

20:28 Жахлива ДТП у Києві: авто перед смертельним тараном летіло 150 км/год

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20:28 Жахлива ДТП у Києві: авто перед смертельним тараном летіло 150 км/год

20:00 Відстрочка для догляду: чи можна передати обов’язок брату

19:57 CNN: Пентагон евакуваювали через повідомлення про небезпечні матеріали

19:40 Тимчасова фіндопомога на дитину: як оформити і скільки виплачують у червні

19:21 На Запорізькій АЕС стався 19-й блекаут за час окупації

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:10 Чи можуть заборонити виїзд за кордон через борги: правила у 2026 році

Вихід на міжнародний ринок defense — що насправді відкриває двері

Вихід на міжнародний ринок defense — що насправді відкриває двері

18:52 Різке похолодання накриє Україну: прогноз Укргідрометцентра на завтра

18:44 Золоті вітаміни в Одесі: ціни на фрукти та ягоди в магазинах

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18:32 Гроші на свята: скільки дарувати на весілля чи день народження

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22:33 Загроза для Одещини з Придністров'я залишається: актуальні ризики

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27 травня

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21:33 Вартість проїзду в Одесі: скільки готові платити городяни

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21:01 Україна втратила 12 мільярдів доларів резервів: ефір Світ на зламі

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18:10 У Німеччині зробили заяву про вступ України до ЄС: ефір Вечір.LIVE

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13:05 НАТО готує нову систему захистів від дронів РФ: ефір День.LIVE

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19:15 Резонансні ДТП та безпека на дорогах столиці: ефір Київський час

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