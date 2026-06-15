Чемпіонат світу з футболу-2026: пряма трансляція

Вболівальники пройшли маршем до стадіону в Сіетлі напередодні матчу групи G чемпіонату світу з футболу між збірними Бельгії та Єгипту. Тим часом у Брюсселі футбольні фанати зібралися у фан-зоні, щоб спільно переглянути гру.

Про це повідомляє Reuters, передає Новини.LIVE.

Атмосфера перед матчем у Сіетлі та Брюсселі

У Сіетлі вболівальники організовано рушили в бік стадіону перед матчем групового етапу. Фанатський марш супроводжувався співами та національною символікою.

У столиці Бельгії Брюсселі десятки вболівальників зібралися у спеціально облаштованій фан-зоні, щоб подивитися матч на великих екранах. Фанати активно підтримують свою збірну та переглядають гру разом.

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