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Чемпіонат світу з футболу-2026: пряма трансляція

Чемпіонат світу з футболу-2026: пряма трансляція

15 червня 2026 р. 20:17

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20:17 Чемпіонат світу з футболу-2026: пряма трансляція

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07:53 Наслідки нічної масованої атаки РФ по Україні: ефір Ранок.LIVE

12 червня 2026
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18:18 В Україні стартує масштабна армійська реформа: ефір Вечір.LIVE

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13:03 Українські БпЛА посилили паливну кризу в Росії: ефір День.LIVE

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08:00 Європа хоче залучити Трампа до нових переговорів з РФ: ефір Ранок.LIVE

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21:01 Україна втратила 12 мільярдів доларів резервів: ефір Світ на зламі

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18:10 У Німеччині зробили заяву про вступ України до ЄС: ефір Вечір.LIVE

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13:05 НАТО готує нову систему захистів від дронів РФ: ефір День.LIVE

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20:17 Чемпіонат світу з футболу-2026: пряма трансляція

Text

18:05 G7 почали саміт у Франції, де у фокусі Україна: ефір Вечір.LIVE

Text

13:09 Зеленський пообіцяв відповідь Путіну за удар по Лаврі: ефір День.LIVE

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07:53 Наслідки нічної масованої атаки РФ по Україні: ефір Ранок.LIVE

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Вболівальники пройшли маршем до стадіону в Сіетлі напередодні матчу групи G чемпіонату світу з футболу між збірними Бельгії та Єгипту. Тим часом у Брюсселі футбольні фанати зібралися у фан-зоні, щоб спільно переглянути гру.

Про це повідомляє Reuters, передає Новини.LIVE.

Атмосфера перед матчем у Сіетлі та Брюсселі

У Сіетлі вболівальники організовано рушили в бік стадіону перед матчем групового етапу. Фанатський марш супроводжувався співами та національною символікою.

У столиці Бельгії Брюсселі десятки вболівальників зібралися у спеціально облаштованій фан-зоні, щоб подивитися матч на великих екранах. Фанати активно підтримують свою збірну та переглядають гру разом.

Новини.LIVE повідомляли, новий головний тренер мадридського "Реала" Жозе Моурінью вже розпочав роботу в клубі. Він отримав можливість сформувати власний тренерський штаб і брати участь у трансферній політиці команди. Португальський фахівець визначив коло спеціалістів, які працюватимуть разом із ним.

Новини.LIVE інформували, що в складі каталонської "Барселони" може з’явитися молодий французький нападник. Після можливого відходу Роберта Левандовського позиція форварда є пріоритетною для підсилення команди. Водночас клубу не вдалося підписати більш статусного гравця на цю роль.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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