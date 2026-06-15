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G7 почали саміт у Франції, де у фокусі Україна: ефір Вечір.LIVE

G7 почали саміт у Франції, де у фокусі Україна: ефір Вечір.LIVE

15 червня 2026 р. 18:05

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18:05 G7 почали саміт у Франції, де у фокусі Україна: ефір Вечір.LIVE

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13:05 НАТО готує нову систему захистів від дронів РФ: ефір День.LIVE

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08:00 В Україні сьогодні відзначають нове військове свято: ефір Ранок.LIVE

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18:05 G7 почали саміт у Франції, де у фокусі Україна: ефір Вечір.LIVE

Text

13:09 Зеленський пообіцяв відповідь Путіну за удар по Лаврі: ефір День.LIVE

Text

07:53 Наслідки нічної масованої атаки РФ по Україні: ефір Ранок.LIVE

12 червня 2026
Text

18:18 В Україні стартує масштабна армійська реформа: ефір Вечір.LIVE

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13:03 Українські БпЛА посилили паливну кризу в Росії: ефір День.LIVE

У французькому місті Евіан-ле-Бен у понеділок, 15 червня 2026 року, стартував 52-й саміт лідерів країн "Великої сімки" (G7). Приймаючий цьогорічну зустріч Президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що центральними темами триденного заходу стануть пошук шляхів урегулювання міжнародних криз та протидія глобальним дисбалансам. Зокрема, лідери G7 разом із Президентом України Володимиром Зеленським та керівниками країн Близького Сходу розроблятимуть дипломатичні умови для припинення війни в Україні, а також координуватимуть кроки щодо розв'язання кризи довкола Ірану після укладення його безпекової угоди зі США. Окрему увагу учасники міжнародного клубу планують приділити питанням довгострокової фінансової та оборонної стійкості Києва.

Про це та не лише почуєте в ефірі Вечір.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE 15 червня

Сьогодні гості ефіру Вечір.LIVE:

  • Дмитро Попов, кандидат психологічних наук, профайлер 
  • Олесь Доній, політолог, громадський діяч
  • Катерина Коваль, експерт з нацбезпеки та оборони, офіцер запасу, співзасновниця #USASTANDSWITHUKRAINE
  • Валерій Романенко, експерт з авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації
  • Андрій Длігач, доктор економічних наук, голова Advanter Group
  • Віталій Кулик, футуролог
  • Павло Петров, речник ДСНС м. Київ
  • Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці
  • Тарас Загородній, Керуючий партнер національної антикризової групи

Раніше Новини.LIVE писали про заяву Еммануеля Макрона. Французький лідер назвав конкретні теми, яким приділятимуть найбільшу увагу в рамках засідання "Великої сімки".

Тим часом Володимир Зеленський вкотре запросив кремлівського диктатора Володимира Путіна на переговори. Він запропонував зустрітися в рамках саміту G7 і повідомив, що на переговорах могли б бути присутніми лідери й інших країн, але у Кремлі цю пропозицію проігнорували.

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