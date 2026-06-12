Європа хоче залучити Трампа до нових переговорів з РФ: ефір Ранок.LIVE

За інформацією Bloomberg, європейські лідери планують використати майбутній саміт G7 у Франції як платформу, щоб переконати Дональда Трампа підтримати їхній новий дипломатичний план завершення війни в Україні. Лондон, Париж і Берлін вважають, що динаміка на полі бою змістилася на користь Києва, що дає змогу вийти за рамки домовленостей минулорічного саміту Трампа та Путіна в Алясці. Оскільки Білий дім зараз значною мірою зосереджений на військовому конфлікті з Іраном, Європа хоче відігравати провідну роль у мирному врегулюванні. Джерела зазначають, що схвалення цієї стратегії американським президентом дозволить організувати перший раунд офіційних чотиристоронніх перемовин уже в липні.

Про це та не лише дивіться наживо у програмі Ранок.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE 12 червня

Гості ефіру Ранок.LIVE:

Максим Джигун, політолог, партнер агенції з урядових зв'язків Good Politics;

Володимир Пузирко, дипломат, юрист-міжнародник;

позивний "Ватра", прес-сержант 3 ОШБр;

Олена Шуляк, голова Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування;

Олексій Гончаренко, народний депутат України, "Європейська Солідарність";

Єгор Чернєв, голова делегації Верховної Ради в Парламентській Асамблеї НАТО, заступник голови Комітету ВР із питань національної безпеки, оборони та розвідки;

Андрій Риженко, капітан 1 рангу запасу, заступник начальника штабу ВМС ЗСУ (2004–2020);

Андрій Новак, голова Комітету економістів України;

Віра Константинова, політолог, експертка з міжнародних відносин;

Олег Буряк, голова Запорізької районної державної адміністрації.

Як писав раніше Новини.LIVE глава США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон та Іран змогли узгодити всі деталі "великої угоди" та незабаром оголосять мир. Він додав, що угоду підпишуть з дня на день.

Повне припинення масованих атак безпілотників, обстрілів міст та українських далекобійних ударів у відповідь по території РФ є цілком реальним до кінця поточного року. Такий прогноз у коментарі Новини.LIVE озвучив ексвисокопосадовець ЦРУ США Ґленн Корн під час розмови з журналісткою Марією Кагал. Водночас аналітик застеріг, що потенційне перемир'я України та Росії означатиме лише завершення активної фази бойових дій на фронті.