У Німеччині зробили заяву про вступ України до ЄС: ефір Вечір.LIVE

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що продовжить підтримувати Україну, також посадовець впевнений, що в майбутньому вона вступить до ЄС. Під час виступу в парламенті Мерц підкреслив, що його пропозиція "асоційованого членства" дозволить Україні, хоч і без права голосу, бути представленою у ключових інституціях Євросоюзу.

Про це та не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE.

Гості ефіру:

Олексій Кущ, економіст, фінансовий аналітик

Іван Ус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук

Ніна Южаніна, народний депутат "Європейська Солідарність", Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики

Анатолій Бурміч, народний депутат, "Відновлення України", Комітет з питань антикорупційної політики

Степан Гавриш, перший заступник секретаря РНБО (2008-2011)

Новини.LIVE повідомляли, що Мерц виступив із пропозицієї "асоційованого членства" для України в ЄС ще 21 травня. Це членство передбачає включеність у роботу європейських інституцій на правах спостерігача.

Пізніше Президент України Володимир Зеленський виступи проти такої пропозиції. Він наголосив, що країна прагне бути повноправним членом Євросоюзу, а жодні інші формати не відповідають її інтересам. Він підкреслив, що Україна заслуговує на повне членство, оскільки зробила великий внесок у безпеку Європи.