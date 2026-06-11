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У Німеччині зробили заяву про вступ України до ЄС: ефір Вечір.LIVE

У Німеччині зробили заяву про вступ України до ЄС: ефір Вечір.LIVE

11 червня 2026 р. 18:10

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18:10 У Німеччині зробили заяву про вступ України до ЄС: ефір Вечір.LIVE

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13:12 Україна майже домовилася з Угорщиною щодо вступу в ЄС: ефір День.LIVE

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08:00 Лідери ЄС готуються до можливих переговорів з РФ: ефір Ранок.LIVE

Text

18:10 У Німеччині зробили заяву про вступ України до ЄС: ефір Вечір.LIVE

Text

13:05 НАТО готує нову систему захистів від дронів РФ: ефір День.LIVE

Text

08:00 В Україні сьогодні відзначають нове військове свято: ефір Ранок.LIVE

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Text

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18:42 Коли запрацює нова українська ППО-альтернатива Patriot: ефір Вечір.LIVE

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що продовжить підтримувати Україну, також посадовець впевнений, що в майбутньому вона вступить до ЄС. Під час виступу в парламенті Мерц підкреслив, що його пропозиція "асоційованого членства" дозволить Україні, хоч і без права голосу, бути представленою у ключових інституціях Євросоюзу. 

Про це та не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE.

Гості ефіру: 

  • Олексій Кущ, економіст, фінансовий аналітик 
  • Іван Ус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук 
  • Ніна Южаніна, народний депутат "Європейська Солідарність", Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики 
  • Анатолій Бурміч, народний депутат, "Відновлення України", Комітет з питань антикорупційної політики 
  • Степан Гавриш, перший заступник секретаря РНБО (2008-2011)

Новини.LIVE повідомляли, що Мерц виступив із пропозицієї "асоційованого членства" для України в ЄС ще 21 травня. Це членство передбачає включеність у роботу європейських інституцій на правах спостерігача.

Пізніше Президент України Володимир Зеленський виступи проти такої пропозиції. Він наголосив, що країна прагне бути повноправним членом Євросоюзу, а жодні інші формати не відповідають її інтересам. Він підкреслив, що Україна заслуговує на повне членство, оскільки зробила великий внесок у безпеку Європи.

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17:43 Феномен Буданова: експерт розібрав високий рівень довіри до керівника ОП

17:34 Кияни скаржаться на нові рахунки за опалення: що відповів постачальник

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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