Зеленський пообіцяв відповідь Путіну за удар по Лаврі: ефір День.LIVE

Росія масовано атакувала Україну, пошкодивши цивільну інфраструктуру та об'єкти культурної спадщини, зокрема Києво-Печерську лавру, "Мистецький арсенал" та кіностудію імені Довженка в Києві. Зранку 15 червня Володимир Зеленський відвідав пошкоджену Києво-Печерську лавру разом з прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко та міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком. Також він пообіцв гідну відповідь Путіну на цю цинічну атаку.

Про це та не лише почуєте в ефірі програми День.LIVE.

Гості ефіру День.LIVE

Сьогодні обговорювати події в Україні та світі будуть:

Оксана Жолнович, міністерка соціальної політики України у 2022–2025 роках, кандидатка юридичних наук, керівниця соціальних проєктів PH Capital;

Ольга Сагайдак, голова правління Коаліції дієвців культури;

Ілля Несходовський, військовослужбовець 24-ї ОМБр, позаштатний експерт Мережі захисту національних інтересів ANTS;

Сергій Старенький, адвокат, заступник голови Комітету захисту прав людини Національної асоціації адвокатів України;

Лілія Гриневич, міністерка освіти і науки України у 2016–2019 роках, проректорка Харківського національного університету імені Василя Каразіна;

Олег Саркіц, експерт із геоекономіки;

Дмитро Соломчук, народний депутат від партії Слуга народу, член Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики.

Теми ефіру:

Гості ефіру обговорять такі теми:

Україна отримала додаткові ракети до систем Patriot;

Зеленський вимагає від G7 відповіді на масований удар РФ;

унаслідок атаки на Київ загинули люди;

у Києві зростає кількість постраждалих;

Зеленський анонсував зустріч із Трампом найближчим часом;

Зеленський обговорив із Трампом кроки, які можуть допомогти наблизити мир;

удар по Києво-Печерській лаврі: голова МВС рятував старовинні ікони з палаючого собору;

податок на землю в Україні: хто та за які ділянки може не платити;

частина Салтівки у Харкові залишиться без газу: перелік адрес.

Як раніше писали Новини.LIVE, президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна нещодавно отримала додаткові ракети до комплексу Patriot. Однак питання посилення протиповітряної оборони все одно залишається одним із ключових у перемовинах із союзниками.

Також ми повідомляли, що Україна терміново ініціює офіційні процедури в ЮНЕСКО через варварський російський обстріл Києво-Печерської лаври. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що варварські дії Кремля можна порівняти з діями ІДІЛ.