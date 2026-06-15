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Зеленський пообіцяв відповідь Путіну за удар по Лаврі: ефір День.LIVE

Зеленський пообіцяв відповідь Путіну за удар по Лаврі: ефір День.LIVE

15 червня 2026 р. 13:09

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13:09 Зеленський пообіцяв відповідь Путіну за удар по Лаврі: ефір День.LIVE

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08:00 В Україні сьогодні відзначають нове військове свято: ефір Ранок.LIVE

10 червня 2026
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19:15 Резонансні ДТП та безпека на дорогах столиці: ефір Київський час

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13:09 Зеленський пообіцяв відповідь Путіну за удар по Лаврі: ефір День.LIVE

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07:53 Наслідки нічної масованої атаки РФ по Україні: ефір Ранок.LIVE

12 червня 2026
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18:18 В Україні стартує масштабна армійська реформа: ефір Вечір.LIVE

Text

13:03 Українські БпЛА посилили паливну кризу в Росії: ефір День.LIVE

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08:00 Європа хоче залучити Трампа до нових переговорів з РФ: ефір Ранок.LIVE

Росія масовано атакувала Україну, пошкодивши цивільну інфраструктуру та об'єкти культурної спадщини, зокрема Києво-Печерську лавру, "Мистецький арсенал" та кіностудію імені Довженка в Києві. Зранку 15 червня Володимир Зеленський відвідав пошкоджену Києво-Печерську лавру разом з прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко та міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком. Також він пообіцв гідну відповідь Путіну на цю цинічну атаку.

Про це та не лише почуєте в ефірі програми День.LIVE.

Гості ефіру День.LIVE

Сьогодні обговорювати події в Україні та світі будуть:

  • Оксана Жолнович, міністерка соціальної політики України у 2022–2025 роках, кандидатка юридичних наук, керівниця соціальних проєктів PH Capital;
  • Ольга Сагайдак, голова правління Коаліції дієвців культури;
  • Ілля Несходовський, військовослужбовець 24-ї ОМБр, позаштатний експерт Мережі захисту національних інтересів ANTS;
  • Сергій Старенький, адвокат, заступник голови Комітету захисту прав людини Національної асоціації адвокатів України;
  • Лілія Гриневич, міністерка освіти і науки України у 2016–2019 роках, проректорка Харківського національного університету імені Василя Каразіна;
  • Олег Саркіц, експерт із геоекономіки; 
  • Дмитро Соломчук, народний депутат від партії Слуга народу, член Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики.

Теми ефіру:

Гості ефіру обговорять такі теми:

  • Україна отримала додаткові ракети до систем Patriot;
  • Зеленський вимагає від G7 відповіді на масований удар РФ;
  • унаслідок атаки на Київ загинули люди;
  • у Києві зростає кількість постраждалих;
  • Зеленський анонсував зустріч із Трампом найближчим часом;
  • Зеленський обговорив із Трампом кроки, які можуть допомогти наблизити мир;
  • удар по Києво-Печерській лаврі: голова МВС рятував старовинні ікони з палаючого собору;
  • податок на землю в Україні: хто та за які ділянки може не платити;
  • частина Салтівки у Харкові залишиться без газу: перелік адрес.

Як раніше писали Новини.LIVE, президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна нещодавно отримала додаткові ракети до комплексу Patriot. Однак питання посилення протиповітряної оборони все одно залишається одним із ключових у перемовинах із союзниками.

Також ми повідомляли, що Україна терміново ініціює офіційні процедури в ЮНЕСКО через варварський російський обстріл Києво-Печерської лаври. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що варварські дії Кремля можна порівняти з діями ІДІЛ.

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13:16 На Одещині чиновник військової частини попався на хабарі

13:14 СБУ показала уламки БпЛА, яким РФ атакувала Лавру

13:00 Фіндопомога від Норвегії: хто може подати заявку та інші нюанси

12:57 Юрій Ігнат спростував російський фейк про удар Patriot по Лаврі

12:31 Ми все відбудуємо: Епіфаній про російські удари по Лаврі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:12 Удар по Лаврі: голова МВС рятував старовинні ікони з палаючого собору

12:11 Скандал в Одеському ТЦК: перевіряють умови для мобілізованих

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