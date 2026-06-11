НАТО готує нову систему захистів від дронів РФ: ефір День.LIVE

Гостями ефіру День.LIVE стали начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, політтехнолог Юрій Подорожній, викладач правил дорожнього руху і автоінструктор Олександр Зєрщиков, нардеп Максим Ткаченко, голова Всеукраїнської громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк, спеціаліст з комунікацій Razom We Stand Максим Гардус та нардеп Марія Мезенцева-Федоренко.

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Ефір День.LIVE

Гості ефіру обговорять, що країни НАТО та ЄС активно обговорюють посилення протидронного захисту на східному фланзі Альянсу. Це повʼязано зі зростанням кількості інцидентів з дронами поблизу кордонів РФ та Білорусі, що викликає особливе занепокоєння у Балтійських держав, Польщі, Румунії та Фінляндії. Останні місяці в регіоні неодноразово фіксувалися випадки появи невідомих дронів та порушення повітряного простору країн НАТО.

Інші теми:

виробник Patriot зробив тривожну заяву щодо постачання ракет;

після провалу спроб росіян прорватися до Словʼянська ворог змістив головний напрямок ударів на Костянтинівку;

НАТО обговорює термінове посилення захисту від дронів на східному фланзі;

ЗСУ завдали ударів по трьох мостах у Херсонській області;

у Криму заявили про атаку дронів, вибухи та пошкодження мостів;

у РФ дрони атакували Афіпський НПЗ, після чого спалахнула масштабна пожежа.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Politico, країни НАТО розглядають варіант виділення Україні нового пакета військової допомоги на суму 70 млрд євро.

Раніше міністр оборони України Михайло Федоров провів переговори з генсеком НАТО Марком Рютте щодо запуску нової технологічної ініціативи UNITE — Brave NATO, спрямованої на масштабування спільних оборонних проєктів.