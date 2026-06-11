Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow НАТО готує нову систему захистів від дронів РФ: ефір День.LIVE arrow
НАТО готує нову систему захистів від дронів РФ: ефір День.LIVE

НАТО готує нову систему захистів від дронів РФ: ефір День.LIVE

11 червня 2026 р. 13:05

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

13:05 НАТО готує нову систему захистів від дронів РФ: ефір День.LIVE

Text

08:00 В Україні сьогодні відзначають нове військове свято: ефір Ранок.LIVE

10 червня 2026
Text

19:15 Резонансні ДТП та безпека на дорогах столиці: ефір Київський час

Text

18:42 Коли запрацює нова українська ППО-альтернатива Patriot: ефір Вечір.LIVE

Text

13:08 Україна запустила ракети "Фламінго" по Росії: ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна оголосила посилення атак по Росії: ефір Ранок.LIVE

9 червня 2026
Text

18:26 Вікно можливостей для переговорів щодо закінчення війни: ефір Вечір.LIVE

Text

13:12 Україна майже домовилася з Угорщиною щодо вступу в ЄС: ефір День.LIVE

Text

08:00 Лідери ЄС готуються до можливих переговорів з РФ: ефір Ранок.LIVE

8 червня 2026
Text

18:07 Від США може з'явитися новий переговорник: ефір Вечір.LIVE

Text

13:05 НАТО готує нову систему захистів від дронів РФ: ефір День.LIVE

Text

08:00 В Україні сьогодні відзначають нове військове свято: ефір Ранок.LIVE

10 червня 2026
Text

19:15 Резонансні ДТП та безпека на дорогах столиці: ефір Київський час

Text

18:42 Коли запрацює нова українська ППО-альтернатива Patriot: ефір Вечір.LIVE

Text

13:08 Україна запустила ракети "Фламінго" по Росії: ефір День.LIVE

Гостями ефіру День.LIVE стали начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, політтехнолог Юрій Подорожній, викладач правил дорожнього руху і автоінструктор Олександр Зєрщиков, нардеп Максим Ткаченко, голова Всеукраїнської громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк, спеціаліст з комунікацій Razom We Stand Максим Гардус та нардеп Марія Мезенцева-Федоренко. 

Подивитися ефір День.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір День.LIVE

Гості ефіру обговорять, що країни НАТО та ЄС активно обговорюють посилення протидронного захисту на східному фланзі Альянсу. Це повʼязано зі зростанням кількості інцидентів з дронами поблизу кордонів РФ та Білорусі, що викликає особливе занепокоєння у Балтійських держав, Польщі, Румунії та Фінляндії. Останні місяці в регіоні неодноразово фіксувалися випадки появи невідомих дронів та порушення повітряного простору країн НАТО.

Інші теми:

  • виробник Patriot зробив тривожну заяву щодо постачання ракет;
  • після провалу спроб росіян прорватися до Словʼянська ворог змістив головний напрямок ударів на Костянтинівку;
  • НАТО обговорює термінове посилення захисту від дронів на східному фланзі;
  • ЗСУ завдали ударів по трьох мостах у Херсонській області;
  • у Криму заявили про атаку дронів, вибухи та пошкодження мостів;
  • у РФ дрони атакували Афіпський НПЗ, після чого спалахнула масштабна пожежа.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Politico, країни НАТО розглядають варіант виділення Україні нового пакета військової допомоги на суму 70 млрд євро.

Раніше міністр оборони України Михайло Федоров провів переговори з генсеком НАТО Марком Рютте щодо запуску нової технологічної ініціативи UNITE — Brave NATO, спрямованої на масштабування спільних оборонних проєктів. 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

13:31 Евакуація з Чугуєва на Харківщині: у мережі поширюється фейк

13:06 Знижки до 85% у Steam: які ігри віддають дешевше на "Фестивалі куль"

13:05 Українські лікарі успішно провели унікальні подвійні операції

Text

13:05 НАТО готує нову систему захистів від дронів РФ: ефір День.LIVE

13:00 Гранти та виплати для постраждалих від війни: хто може подати заявку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:56 Сергій Куюн розповів про вплив біоетанолу Е10 на старі двигуни

12:54 Демченко: з окупації щодня повертаються до 70 українців

12:53 Крим у логістичній пастці: удари ЗСУ по мостах посилюються

12:20 Зняття з розшуку через ВЛК: юрист попередив про можливі ризики

11:41 Що можна передати з телефона на телевізор через Bluetooth

13:31 Евакуація з Чугуєва на Харківщині: у мережі поширюється фейк

13:06 Знижки до 85% у Steam: які ігри віддають дешевше на "Фестивалі куль"

13:05 Українські лікарі успішно провели унікальні подвійні операції

13:00 Гранти та виплати для постраждалих від війни: хто може подати заявку

12:56 Сергій Куюн розповів про вплив біоетанолу Е10 на старі двигуни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:54 Демченко: з окупації щодня повертаються до 70 українців

12:53 Крим у логістичній пастці: удари ЗСУ по мостах посилюються

12:20 Зняття з розшуку через ВЛК: юрист попередив про можливі ризики

11:41 Що можна передати з телефона на телевізор через Bluetooth

11:36 Сонце зробило сім викидів: прогноз магнітних бур на сьогодні

22:33 Базам РФ не місце біля Одещини: Юсов про ПМР та логістику

8 червня

18:32 Гроші на свята: скільки дарувати на весілля чи день народження

4 червня

22:33 Загроза для Одещини з Придністров'я залишається: актуальні ризики

3 червня

22:33 Стан української економіки: ризики через трудових мігрантів

2 червня

22:33 Саломе Зурабішвілі: перемога України — майбутнє Грузії та Європи

27 травня

06:33 Сезон овочів та ягід в Одесі: актуальні ціни на Київському ринку

25 травня

22:34 Вартість оренди квартир в Одесі: скільки витрачають мешканці

22 травня

21:33 Полуниця на одеських ринках дешевшає: актуальні ціни сьогодні

20 травня

21:33 Одесі — 611 років: як виглядає фортеця Хаджибей у 3D-моделі

19 травня

21:33 Вартість проїзду в Одесі: скільки готові платити городяни

Text

13:05 НАТО готує нову систему захистів від дронів РФ: ефір День.LIVE

Text

08:00 В Україні сьогодні відзначають нове військове свято: ефір Ранок.LIVE

10 червня
Text

19:15 Резонансні ДТП та безпека на дорогах столиці: ефір Київський час

Text

18:42 Коли запрацює нова українська ППО-альтернатива Patriot: ефір Вечір.LIVE

Text

13:08 Україна запустила ракети "Фламінго" по Росії: ефір День.LIVE

Відео по темі

Всі відео
В Україні сьогодні відзначають нове військове свято: ефір Ранок.LIVE

В Україні сьогодні відзначають нове військове свято: ефір Ранок.LIVE

11 червня 2026 р. 08:00
Резонансні ДТП та безпека на дорогах столиці: ефір Київський час

Резонансні ДТП та безпека на дорогах столиці: ефір Київський час

10 червня 2026 р. 19:15
Коли запрацює нова українська ППО-альтернатива Patriot: ефір Вечір.LIVE

Коли запрацює нова українська ППО-альтернатива Patriot: ефір Вечір.LIVE

10 червня 2026 р. 18:42
Україна запустила ракети "Фламінго" по Росії: ефір День.LIVE

Україна запустила ракети "Фламінго" по Росії: ефір День.LIVE

10 червня 2026 р. 13:08
Україна оголосила посилення атак по Росії: ефір Ранок.LIVE

Україна оголосила посилення атак по Росії: ефір Ранок.LIVE

10 червня 2026 р. 08:00
Вікно можливостей для переговорів щодо закінчення війни: ефір Вечір.LIVE

Вікно можливостей для переговорів щодо закінчення війни: ефір Вечір.LIVE

09 червня 2026 р. 18:26
Україна майже домовилася з Угорщиною щодо вступу в ЄС: ефір День.LIVE

Україна майже домовилася з Угорщиною щодо вступу в ЄС: ефір День.LIVE

09 червня 2026 р. 13:12
Лідери ЄС готуються до можливих переговорів з РФ: ефір Ранок.LIVE

Лідери ЄС готуються до можливих переговорів з РФ: ефір Ранок.LIVE

09 червня 2026 р. 08:00

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації