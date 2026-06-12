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В Україні стартує масштабна армійська реформа: ефір Вечір.LIVE

В Україні стартує масштабна армійська реформа: ефір Вечір.LIVE

12 червня 2026 р. 18:18

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18:18 В Україні стартує масштабна армійська реформа: ефір Вечір.LIVE

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18:10 У Німеччині зробили заяву про вступ України до ЄС: ефір Вечір.LIVE

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13:05 НАТО готує нову систему захистів від дронів РФ: ефір День.LIVE

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08:00 В Україні сьогодні відзначають нове військове свято: ефір Ранок.LIVE

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19:15 Резонансні ДТП та безпека на дорогах столиці: ефір Київський час

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18:42 Коли запрацює нова українська ППО-альтернатива Patriot: ефір Вечір.LIVE

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13:08 Україна запустила ракети "Фламінго" по Росії: ефір День.LIVE

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18:18 В Україні стартує масштабна армійська реформа: ефір Вечір.LIVE

Text

13:03 Українські БпЛА посилили паливну кризу в Росії: ефір День.LIVE

Text

08:00 Європа хоче залучити Трампа до нових переговорів з РФ: ефір Ранок.LIVE

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21:01 Україна втратила 12 мільярдів доларів резервів: ефір Світ на зламі

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18:10 У Німеччині зробили заяву про вступ України до ЄС: ефір Вечір.LIVE

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали економіст Олег Устенко, нардеп Володимир Крейденко, адвокат по ДТП Микола Мельниченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, нардепи Олександр Юрченко та Віталій Войцехівський, а також заступник постійного представника Президента України в Автономній Республіці Крим Денис Чистіков.

Подивитися ефір Вечір.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

Гості ефіру обговорять, що військовим, які знаходяться в тилу будуть виплачувати мінімум 30 000 гривень, на першій лінії — в середньому 300 000 гривень.

Контракти матимуть чіткий час — 10 місяців, 14, 24 та конкретні умови, тобто чіткі відстрочки. Будуть збільшені виплати для українських бойових командирів, і це має створити позитивний стимул, щоб зберегти досвід управління в армії.

Кабінет Міністрів затвердить конкретний механізм, і перші нові доплати Кабмін має почати вже в червні.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на українського лідера Володимира Зеленського, триває підготовка масштабної реформи системи служби в Силах оборони, яка передбачає нові підходи до контрактів, фінансового забезпечення та організації проходження служби.

А нещодавно премʼєр Юлія Свириденко повідомила, що є дефіцит фінансування армії, який складає близько 150 мільярдів гривень без будь-яких змін по оплаті праці.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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