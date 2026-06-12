В Україні стартує масштабна армійська реформа: ефір Вечір.LIVE

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали економіст Олег Устенко, нардеп Володимир Крейденко, адвокат по ДТП Микола Мельниченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, нардепи Олександр Юрченко та Віталій Войцехівський, а також заступник постійного представника Президента України в Автономній Республіці Крим Денис Чистіков.

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Ефір Вечір.LIVE

Гості ефіру обговорять, що військовим, які знаходяться в тилу будуть виплачувати мінімум 30 000 гривень, на першій лінії — в середньому 300 000 гривень.

Контракти матимуть чіткий час — 10 місяців, 14, 24 та конкретні умови, тобто чіткі відстрочки. Будуть збільшені виплати для українських бойових командирів, і це має створити позитивний стимул, щоб зберегти досвід управління в армії.

Кабінет Міністрів затвердить конкретний механізм, і перші нові доплати Кабмін має почати вже в червні.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на українського лідера Володимира Зеленського, триває підготовка масштабної реформи системи служби в Силах оборони, яка передбачає нові підходи до контрактів, фінансового забезпечення та організації проходження служби.

А нещодавно премʼєр Юлія Свириденко повідомила, що є дефіцит фінансування армії, який складає близько 150 мільярдів гривень без будь-яких змін по оплаті праці.