Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Українські БпЛА посилили паливну кризу в Росії: ефір День.LIVE arrow
Українські БпЛА посилили паливну кризу в Росії: ефір День.LIVE

Українські БпЛА посилили паливну кризу в Росії: ефір День.LIVE

12 червня 2026 р. 13:03

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

13:03 Українські БпЛА посилили паливну кризу в Росії: ефір День.LIVE

Text

08:00 Європа хоче залучити Трампа до нових переговорів з РФ: ефір Ранок.LIVE

11 червня 2026
Text

21:01 Україна втратила 12 мільярдів доларів резервів: ефір Світ на зламі

Text

18:10 У Німеччині зробили заяву про вступ України до ЄС: ефір Вечір.LIVE

Text

13:05 НАТО готує нову систему захистів від дронів РФ: ефір День.LIVE

Text

08:00 В Україні сьогодні відзначають нове військове свято: ефір Ранок.LIVE

10 червня 2026
Text

19:15 Резонансні ДТП та безпека на дорогах столиці: ефір Київський час

Text

18:42 Коли запрацює нова українська ППО-альтернатива Patriot: ефір Вечір.LIVE

Text

13:08 Україна запустила ракети "Фламінго" по Росії: ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна оголосила посилення атак по Росії: ефір Ранок.LIVE

Text

13:03 Українські БпЛА посилили паливну кризу в Росії: ефір День.LIVE

Text

08:00 Європа хоче залучити Трампа до нових переговорів з РФ: ефір Ранок.LIVE

11 червня 2026
Text

21:01 Україна втратила 12 мільярдів доларів резервів: ефір Світ на зламі

Text

18:10 У Німеччині зробили заяву про вступ України до ЄС: ефір Вечір.LIVE

Text

13:05 НАТО готує нову систему захистів від дронів РФ: ефір День.LIVE

У ніч на 12 червня 2026 року підрозділи Сил оборони України здійснили чергову масштабну атаку далекобійними дронами, поціливши по стратегічних промислових об'єктах у глибокому тилу Росії. Однією з головних цілей став нафтохімічний гігант "Тольяттикаучук" у Самарській області. Внаслідок серії влучань на території підприємства спалахнула масштабна пожежа з кількома осередками горіння. Паралельно українські військові продовжують методично знищувати логістику ворога на південному напрямку. Такі дії Сил оборони системно руйнують транспортні артерії загарбників на півострові, позбавляючи вороже угруповання регулярного забезпечення та ефективно перешкоджаючи спробам їхнього наступу.

Про це та не лише почуєте в ефірі програми День.LIVE.

Ефір День.LIVE

Гості ефіру:

  • Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, професор КАІ, президент "Міжнародного інституту безпекових досліджень";
  • Тетяна Козаченко, адвокат, громадська діячка, керівниця департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції (2014–2016 рр.);
  • Віталій Романчукевич, віцепрезидент Асоціації українських банків (АУБ);
  • Вадим Пікуз, в.о. голови Маріупольської районної ради;
  • Дмитро Плетенчук, речник Військово-Морських Сил ЗС України;
  • Сергій Хлань, народний депутат VIII скликання, депутат Херсонської обласної ради;
  • Олексій Леонов, народний депутат "Слуга Народу", член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики;

Наталія Птуха, начальниця відділу комунікації з медіа УкрГМЦ.

Теми ефіру:

  • у Миколаєві через атаку РФ поранені люди і пошкоджені домівки;
  • Маск стане першим трильйонером у світі;
  • Трамп заявив, що США та Іран досягли угоди і незабаром її підпишуть;
  • Келлог: США не повинні змушувати Україну віддавати землі Росії;
  • понад 356 тисяч уражених цілей: Зеленський нагородив бійців СБС.

Новини.LIVE повідомляли раніше, що успішна далекобійна кампанія проти російської нафтопереробної індустрії поставила під загрозу транспортну систему ворога. Через пошкодження передових НПЗ у європейській зоні Росія опинилася на порозі паливного колапсу.

Утім, противник швидко вчиться на власних помилках. Як зазначив експредставник керівництва ЦРУ Ґленн Корн, Москва системно запозичує та адаптує українські військові технології. Фахівець підкреслив, що Кремль постійно розробляє заходи протидії, тому технологічне домінування України на фронті є тимчасовим фактором.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

13:10 Шуляк: в Україні стартує проєкт соціального житла за 400 млн євро

13:08 Укрзалізниця призначила додаткові поїзди до Карпат: розклад

Text

13:03 Українські БпЛА посилили паливну кризу в Росії: ефір День.LIVE

13:01 Надбавка за таємність для військовослужбовців: кому та скільки нараховують

12:34 Імпортна сіль у супермаркетах: чи дійсно менш солона і скільки коштує

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:30 Верховний Суд пояснив, коли дії роботодавця не є мобінгом

12:26 Верифікація віку та шоломи: Львів жорстко змінює правила для самокатів

12:20 "Контракт 18-24: Дрони" після СЗЧ недоступний

12:00 Євро витісняє долар: експерт пояснив, що відбувається з курсом гривні

11:57 Реформа ТЦК в Україні буде поетапною: Свириденко розкрила деталі

13:10 Шуляк: в Україні стартує проєкт соціального житла за 400 млн євро

13:08 Укрзалізниця призначила додаткові поїзди до Карпат: розклад

13:01 Надбавка за таємність для військовослужбовців: кому та скільки нараховують

12:34 Імпортна сіль у супермаркетах: чи дійсно менш солона і скільки коштує

12:30 Верховний Суд пояснив, коли дії роботодавця не є мобінгом

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:26 Верифікація віку та шоломи: Львів жорстко змінює правила для самокатів

12:20 "Контракт 18-24: Дрони" після СЗЧ недоступний

12:00 Євро витісняє долар: експерт пояснив, що відбувається з курсом гривні

11:57 Реформа ТЦК в Україні буде поетапною: Свириденко розкрила деталі

11:41 Не всі зарядні пристрої USB-C однакові: яку функцію варто перевіряти

22:33 Базам РФ не місце біля Одещини: Юсов про ПМР та логістику

8 червня

18:32 Гроші на свята: скільки дарувати на весілля чи день народження

4 червня

22:33 Загроза для Одещини з Придністров'я залишається: актуальні ризики

3 червня

22:33 Стан української економіки: ризики через трудових мігрантів

2 червня

22:33 Саломе Зурабішвілі: перемога України — майбутнє Грузії та Європи

27 травня

06:33 Сезон овочів та ягід в Одесі: актуальні ціни на Київському ринку

25 травня

22:34 Вартість оренди квартир в Одесі: скільки витрачають мешканці

22 травня

21:33 Полуниця на одеських ринках дешевшає: актуальні ціни сьогодні

20 травня

21:33 Одесі — 611 років: як виглядає фортеця Хаджибей у 3D-моделі

19 травня

21:33 Вартість проїзду в Одесі: скільки готові платити городяни

Text

13:03 Українські БпЛА посилили паливну кризу в Росії: ефір День.LIVE

Text

08:00 Європа хоче залучити Трампа до нових переговорів з РФ: ефір Ранок.LIVE

11 червня
Text

21:01 Україна втратила 12 мільярдів доларів резервів: ефір Світ на зламі

Text

18:10 У Німеччині зробили заяву про вступ України до ЄС: ефір Вечір.LIVE

Text

13:05 НАТО готує нову систему захистів від дронів РФ: ефір День.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Європа хоче залучити Трампа до нових переговорів з РФ: ефір Ранок.LIVE

Європа хоче залучити Трампа до нових переговорів з РФ: ефір Ранок.LIVE

12 червня 2026 р. 08:00
Україна втратила 12 мільярдів доларів резервів: ефір Світ на зламі

Україна втратила 12 мільярдів доларів резервів: ефір Світ на зламі

11 червня 2026 р. 21:01
У Німеччині зробили заяву про вступ України до ЄС: ефір Вечір.LIVE

У Німеччині зробили заяву про вступ України до ЄС: ефір Вечір.LIVE

11 червня 2026 р. 18:10
НАТО готує нову систему захистів від дронів РФ: ефір День.LIVE

НАТО готує нову систему захистів від дронів РФ: ефір День.LIVE

11 червня 2026 р. 13:05
В Україні сьогодні відзначають нове військове свято: ефір Ранок.LIVE

В Україні сьогодні відзначають нове військове свято: ефір Ранок.LIVE

11 червня 2026 р. 08:00
Резонансні ДТП та безпека на дорогах столиці: ефір Київський час

Резонансні ДТП та безпека на дорогах столиці: ефір Київський час

10 червня 2026 р. 19:15
Коли запрацює нова українська ППО-альтернатива Patriot: ефір Вечір.LIVE

Коли запрацює нова українська ППО-альтернатива Patriot: ефір Вечір.LIVE

10 червня 2026 р. 18:42
Україна запустила ракети "Фламінго" по Росії: ефір День.LIVE

Україна запустила ракети "Фламінго" по Росії: ефір День.LIVE

10 червня 2026 р. 13:08

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації