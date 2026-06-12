Українські БпЛА посилили паливну кризу в Росії: ефір День.LIVE

У ніч на 12 червня 2026 року підрозділи Сил оборони України здійснили чергову масштабну атаку далекобійними дронами, поціливши по стратегічних промислових об'єктах у глибокому тилу Росії. Однією з головних цілей став нафтохімічний гігант "Тольяттикаучук" у Самарській області. Внаслідок серії влучань на території підприємства спалахнула масштабна пожежа з кількома осередками горіння. Паралельно українські військові продовжують методично знищувати логістику ворога на південному напрямку. Такі дії Сил оборони системно руйнують транспортні артерії загарбників на півострові, позбавляючи вороже угруповання регулярного забезпечення та ефективно перешкоджаючи спробам їхнього наступу.

Про це та не лише почуєте в ефірі програми День.LIVE.

Ефір День.LIVE

Гості ефіру:

Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, професор КАІ, президент "Міжнародного інституту безпекових досліджень";

Тетяна Козаченко, адвокат, громадська діячка, керівниця департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції (2014–2016 рр.);

Віталій Романчукевич, віцепрезидент Асоціації українських банків (АУБ);

Вадим Пікуз, в.о. голови Маріупольської районної ради;

Дмитро Плетенчук, речник Військово-Морських Сил ЗС України;

Сергій Хлань, народний депутат VIII скликання, депутат Херсонської обласної ради;

Олексій Леонов, народний депутат "Слуга Народу", член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики;

Наталія Птуха, начальниця відділу комунікації з медіа УкрГМЦ.

Теми ефіру:

у Миколаєві через атаку РФ поранені люди і пошкоджені домівки;

Маск стане першим трильйонером у світі;

Трамп заявив, що США та Іран досягли угоди і незабаром її підпишуть;

Келлог: США не повинні змушувати Україну віддавати землі Росії;

понад 356 тисяч уражених цілей: Зеленський нагородив бійців СБС.

Новини.LIVE повідомляли раніше, що успішна далекобійна кампанія проти російської нафтопереробної індустрії поставила під загрозу транспортну систему ворога. Через пошкодження передових НПЗ у європейській зоні Росія опинилася на порозі паливного колапсу.

Утім, противник швидко вчиться на власних помилках. Як зазначив експредставник керівництва ЦРУ Ґленн Корн, Москва системно запозичує та адаптує українські військові технології. Фахівець підкреслив, що Кремль постійно розробляє заходи протидії, тому технологічне домінування України на фронті є тимчасовим фактором.