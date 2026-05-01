Міцна стратегія для України: випуск "Архітектура Безпеки" з Клімкіним

У новому випуску "Архітектура Безпеки" з колишнім міністром закордонних справ Павлом Клімкіним обговорюємо сучасну геополітичну ситуацію, вплив Великої Сімки та інших глобальних гравців на безпеку в Європі та світі. Також він окреслить стратегії, виклики та можливості для України.

Головні теми розмови з Клімкіним

Світ накрила криза,

Інфляція в США: як це вплине на світ?,

Плани Сі Цзіньпіна на Тайвань,

Вплив G7 на світ,

Іран та Трамп: стратегія чи емоція?,

Рейтинги Трампа падають,

Плани Путіна на країни Балтії,

Європа відчула небезпеку: про Орєшнік Росії,

У світі може статися новий "вибух".

Як писали Новини.LIVE, раніше Михайло Подоляк заявляв, що Україна не погодиться на "другорядну роль" у Європі. За його словами, питання безпеки континенту неможливо вирішувати без України.

Водночас Володимир Зеленський заявив про далекобійні удари по Росії через обстріли України. Він закликав світ до посилення санкцій, наголосивши, що Росію необхідно примусити до дипломатичного вирішення війни.