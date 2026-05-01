Трамп розкритикував Мерца через Іран: ефір Ранок.LIVE

Президент США Дональд Трамп розкритикував канцлера Німеччини Фрідріха Мерца за його позицію щодо війни в Ірані та порадив зосередитися на припиненні російсько-української війни і внутрішніх проблемах Німеччини. Він заявив, що німецький лідер неефективно діє у цих питаннях і втручається у процеси, пов'язані з Іраном. Раніше Мерц висловив думку, що США зазнають "приниження" з боку іранського керівництва, попри спроби Трампа досягти припинення війни.

Як писали Новини.LIVE, Трамп поклав відповідальність за тривалість війни в Україні на свого попередника Джо Байдена. Він заявив, що конфлікт затягнувся через надану Києву фінансову допомогу, яку він вважає недоцільною.

Водночас Трамп розраховує на швидке врегулювання ситуації після півторагодинної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним і допускає, що завершення війни в Україні може збігтися з фіналом військової операції США проти Ірану.