Україна почала експортувати зброю: ефір Ранок.LIVE

Президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку до запуску експорту українського озброєння. За його словами, на рівні державних інституцій уже узгоджено всі необхідні рішення та механізми. Глава держави зазначив, що українські розробки у сфері безпеки, а також озброєння, перевірене в умовах сучасної війни, викликають інтерес у міжнародних партнерів, які прагнуть посилити захист власної державності та безпеку громадян.

Ефір Ранок.LIVE 29 квітня

Ведучі обговорять з гостями заяви Дональда Трампа щодо війни Росії проти України, зміну фокусу США, можливість тристоронніх перемовин за участі Вашингтона і Москви, а також нові дипломатичні сигнали з Європи. Окремо йтиметься про напруження навколо Ізраїлю та ситуацію з незаконним вивезенням українського зерна до третіх країн, що впливає на відносини України з партнерами.

Паралельно в ефірі розглянуть плани РФ щодо нових наступів, ризики для країн НАТО та розвиток оборонних технологій, зокрема використання наземних роботизованих комплексів на фронті. Окрім того, гості обговорять стан безпеки на півдні, підготовку до літнього сезону та підтримку внутрішньо переміщених осіб.

Також увагу приділять економіці, а саме: ситуації на енергетичних і фінансових ринках, цінам на нафту, курсу валют, міжнародній допомозі від ЄС та перспективам експорту українського озброєння.

Запрошені гості Ранок.LIVE

Дмитро Левусь — політолог-міжнародник, експерт Аналітичного центру "Об'єднана Україна";

Віктор Гальчинський — фінансовий аналітик, член правління ГО "Лінія 102.Юа";

Позивний "Макар" — командир роти ударних наземних роботизованих комплексів 3 ОШБр;

Сергій Джердж — голова Громадської ліги "Україна — НАТО";

Арсеній Пушкаренко — народний депутат України, заступник голови Комітету з питань зовнішньої політики;

Олег Устенко — економіст, радник Президента України (2019–2024);

Руслан Рохов — політолог;

Світлана Осауленко — депутат Одеської міської ради;

Петро Олещук — політолог.

Новини.LIVE писали раніше, що у Кремлі уже почали готуватися до проведення параду 9 травня. Проте, техніки та військових на параді не буде.

Також новообраний прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр звернувся до Зеленського. Він пропонує зустрітися на Закарпатті у Берегово.