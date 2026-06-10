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Україна запустила ракети "Фламінго" по Росії: ефір День.LIVE

Україна запустила ракети "Фламінго" по Росії: ефір День.LIVE

10 червня 2026 р. 13:08

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13:08 Україна запустила ракети "Фламінго" по Росії: ефір День.LIVE

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13:12 Україна майже домовилася з Угорщиною щодо вступу в ЄС: ефір День.LIVE

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8 червня 2026
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18:07 Від США може з'явитися новий переговорник: ефір Вечір.LIVE

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13:10 Україна та ЄС окреслили умови майбутнього миру: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський обговорить з лідерами ЄС ППО для України: ефір Ранок.LIVE

5 червня 2026
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18:06 Макрон скликає союзників України для історичного рішення: ефір Вечір.LIVE

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13:17 Трамп, і Путін відповіли на лист Зеленського: ефір День.LIVE

Text

13:08 Україна запустила ракети "Фламінго" по Росії: ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна оголосила посилення атак по Росії: ефір Ранок.LIVE

9 червня 2026
Text

18:26 Вікно можливостей для переговорів щодо закінчення війни: ефір Вечір.LIVE

Text

13:12 Україна майже домовилася з Угорщиною щодо вступу в ЄС: ефір День.LIVE

Text

08:00 Лідери ЄС готуються до можливих переговорів з РФ: ефір Ранок.LIVE

Ситуація на фронті зазнала суттєвих змін через успішні операції Сил оборони України. Зокрема, повторні удари повністю вивели з ладу стратегічний Чонгарський міст, що на тривалий час паралізувало ключовий логістичний маршрут окупантів між Кримом та Херсонщиною. Водночас українські сили вперше застосували далекобійні крилаті ракети FP-5 Flamingo, уразивши оборонний завод у Чебоксарах та кілька нафтових об'єктів у глибокому тилу РФ на відстані понад 900 км. 

Про це та не лише дивіться у випуску ефіру День.LIVE.

Ефір День.LIVE 10 червня

Гості ефіру День.LIVE

  • Андрій Ковальов, кандидат політичних наук;
  • Марія Зайцева, Засновниця БФ "Незламний Харків", член експертної ради по правам людини у Харківській області;
  • Денис Ярославський, Офіцер командування штурмових військ ЗСУ;
  • Володимир Пилипенко, заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту Міжнародного права та інновацій;
  • Ірина Борзова, народна депутатка "Слуга Народу", членкиня Комітету ВРУ з питань молоді і спорту, голова підкомітету з питань державної молодіжної політики;
  • Андрій Шабельніков, керуючий партнер АО "EvrikaLaw", Голова Комітету НААУ з питань інвестиційної діяльності та приватизації.

Теми ефіру День.LIVE

  • обстріли Харкова та області: є загиблі та поранені;
  • у Чебоксарах уражено оборонний завод "ВНИИР-Прогресс" (ймовірне застосування ракети "Фламінго");
  • зарплати військових зростуть? Рада ухвалила рекордний бюджет на оборону;
  • порт Маріуполя знеструмлено: окупанти втратили важливий логістичний вузол;
  • Росія вербує дівчат для вбивств військових в тилу.

Як писали раніше Новини.LIVE, масовані російські удари від початку тижня охопили 11 українських областей, де ворог застосував дві авіаракети та близько 530 дронів-камікадзе. Обстріли призвели до десятків поранених серед мирного населення, руйнувань об'єктів критичної та аграрної інфраструктури, а також ураження панамського цивільного судна.

Тим часом Верховна Рада цієї середи підтримала правоохоронців, ухваливши в цілому закон №6506-1. Документ, за який проголосували 269 нардепів, законодавчо закріплює збільшення грошового забезпечення поліцейських.

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13:40 З 15 червня один з КПП перестане випускати автобуси в Польщу

13:37 Відкриття ЧС-2026: де та коли дивитися церемонію

13:30 За рік загинули понад 3,2 тис. осіб: нардеп назвав головну причину ДТП

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:20 Військові можуть залишитися без грошей: через що заблокують рахунки

13:06 Вибухи пролунали в Одесі: Росія запустила ракети по регіону

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