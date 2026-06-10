Україна запустила ракети "Фламінго" по Росії: ефір День.LIVE

Ситуація на фронті зазнала суттєвих змін через успішні операції Сил оборони України. Зокрема, повторні удари повністю вивели з ладу стратегічний Чонгарський міст, що на тривалий час паралізувало ключовий логістичний маршрут окупантів між Кримом та Херсонщиною. Водночас українські сили вперше застосували далекобійні крилаті ракети FP-5 Flamingo, уразивши оборонний завод у Чебоксарах та кілька нафтових об'єктів у глибокому тилу РФ на відстані понад 900 км.

Про це та не лише дивіться у випуску ефіру День.LIVE.

Ефір День.LIVE 10 червня

Гості ефіру День.LIVE

Андрій Ковальов, кандидат політичних наук;

Марія Зайцева, Засновниця БФ "Незламний Харків", член експертної ради по правам людини у Харківській області;

Денис Ярославський, Офіцер командування штурмових військ ЗСУ;

Володимир Пилипенко, заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту Міжнародного права та інновацій;

Ірина Борзова, народна депутатка "Слуга Народу", членкиня Комітету ВРУ з питань молоді і спорту, голова підкомітету з питань державної молодіжної політики;

Андрій Шабельніков, керуючий партнер АО "EvrikaLaw", Голова Комітету НААУ з питань інвестиційної діяльності та приватизації.

Теми ефіру День.LIVE

обстріли Харкова та області: є загиблі та поранені;

у Чебоксарах уражено оборонний завод "ВНИИР-Прогресс" (ймовірне застосування ракети "Фламінго");

зарплати військових зростуть? Рада ухвалила рекордний бюджет на оборону;

порт Маріуполя знеструмлено: окупанти втратили важливий логістичний вузол;

Росія вербує дівчат для вбивств військових в тилу.

Як писали раніше Новини.LIVE, масовані російські удари від початку тижня охопили 11 українських областей, де ворог застосував дві авіаракети та близько 530 дронів-камікадзе. Обстріли призвели до десятків поранених серед мирного населення, руйнувань об'єктів критичної та аграрної інфраструктури, а також ураження панамського цивільного судна.

Тим часом Верховна Рада цієї середи підтримала правоохоронців, ухваливши в цілому закон №6506-1. Документ, за який проголосували 269 нардепів, законодавчо закріплює збільшення грошового забезпечення поліцейських.