В Україні сьогодні відзначають нове військове свято: ефір Ранок.LIVE

11 червня в Україні вперше відзначатимуть День Сил безпілотних систем Збройних сил України. Нове військове свято встановлено указом президента. Відповідний документ підписав президент Володимир Зеленський 10 червня 2026 року. Свято запроваджене для розвитку військових традицій та з огляду на внесок Сил безпілотних систем у захист незалежності й територіальної цілісності держави, йдеться в указі президента.

Про це та не лише дивіться у випуску ефіру Ранок.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE 11 червня

Гості ефіру:

Андрій Миселюк, політолог, директор Інституту соціально-політичного проєктування "Діалог";

Богдан Ференс, експерт із міжнародних питань;

Дмитро Беспалов, експерт з транспортного планування;

Євген Жуков, заступник командира відділення комунікацій 3-ї ОШБр;

Павло Фролов, народний депутат України ("Слуга Народу"), голова ТСК із захисту прав ВПО та постраждалих внаслідок російської агресії;

Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України;

Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт з міжнародних відносин;

Олексій Гетьман, військовий оглядач, учасник російсько-української війни;

Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії, підполковник;

Олександр Краснокуцький, професор, експерт з питань освіти.

Новини.LIVE раніше писали, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро заявили про ліквідацію махінації на закупівлях для оборонних заводів України. Зловмисники спекулювали на постачанні деталей до броньованої техніки, спричинивши збитки бюджету в розмірі понад 350 млн гривень.

Також сили CENTCOM за розпорядженням президента США Дональда Трампа розпочали чергову хвилю авіаударів по іранських об'єктах у четвер, 11 червня. Головнокомандувач збройних сил США санкціонував повітряну операцію як крок у відповідь на дії ісламської республіки. Американська сторона назвала атаку оборонними заходами та актом протидії тривалій та безпідставній агресії з боку офіційного Тегерана.