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Коли запрацює нова українська ППО-альтернатива Patriot: ефір Вечір.LIVE

Коли запрацює нова українська ППО-альтернатива Patriot: ефір Вечір.LIVE

10 червня 2026 р. 18:42

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18:42 Коли запрацює нова українська ППО-альтернатива Patriot: ефір Вечір.LIVE

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08:00 Зеленський обговорить з лідерами ЄС ППО для України: ефір Ранок.LIVE

5 червня 2026
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18:06 Макрон скликає союзників України для історичного рішення: ефір Вечір.LIVE

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18:42 Коли запрацює нова українська ППО-альтернатива Patriot: ефір Вечір.LIVE

Text

13:08 Україна запустила ракети "Фламінго" по Росії: ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна оголосила посилення атак по Росії: ефір Ранок.LIVE

9 червня 2026
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18:26 Вікно можливостей для переговорів щодо закінчення війни: ефір Вечір.LIVE

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13:12 Україна майже домовилася з Угорщиною щодо вступу в ЄС: ефір День.LIVE

Українська компанія Fire Point успішно провела перші випробування нового зенітного перехоплювача FP-7.x, який розробляється як доступніша альтернатива ракетам комплексу Patriot. Тестовий політ відбувся минулого тижня та завершився успішно, а сам перехоплювач призначений для знищення балістичних ракет і безпілотників на висоті до 25 кілометрів.

Про це та не лише дивіться у випуску ефіру Вечір.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE 10 червня

Гості:

  • Сергій Ауслендер, журналіст (Ізраїль)
  • Сергій Асланян, журналіст та ведучий "Ходорківський LIVE"
  • Олексій Кучеренко, народний депутат України, "Батьківщина", Міністр з питань ЖКГ України (2007-2010)
  • Сергій Куюн, експерт паливного ринку та директор консалтингової компанії "А-95"
  • Воломір Мартиненко, радник міністра МВС у 2015-2021, адвокат, доктор філософії в галузі права
  •  Костянтин Андріюк, журналіст, Автор YouTube-каналу "Зупини Лося"
  • Олександр Гречко, співзасновник ГО "Пасажири Києва"
  •  Сергій Деркач, заступник Міністра розвитку громад та територій
  •  Микола Ільчук, експерт Кампанії "За безпечні дороги"

Теми ефіру Вечір.LIVE

  •  Україна випробувала новий перехоплювач FP-7.x — альтернативу ракетам Patriot;
  • Fire Point провела успішний тест зенітного комплексу для боротьби з балістикою;
  • новий український перехоплювач зможе знищувати ракети та дрони на висоті до 25 км;
  • чи здатен FP-7.x посилити українську систему протиповітряної оборони;
  • розвиток українського оборонного виробництва: нові рішення для захисту неба.

Новини.LIVE повідомляли, що Україна веде переговори зі Сполученими Штатами щодо отримання ліцензій на виробництво систем ППО Patriot. Планується, що такі комплекси можуть виготовлятися не лише для потреб української оборони, а й для зміцнення безпеки європейських партнерів. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що наявних світових потужностей із виробництва Patriot наразі недостатньо для протидії всім існуючим загрозам.

Новини.LIVE також інформували, що експерти вказують, що навіть у разі повного забезпечення США ракетами для систем Patriot, цього буде недостатньо для покриття потреб України в протиракетній обороні. Причиною називають значно вищі темпи виробництва балістичних і гіперзвукових ракет у Росії. Аналітики підкреслюють, що лише перехоплювачів недостатньо для ефективного стримування цієї загрози.

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18:42 Коли запрацює нова українська ППО-альтернатива Patriot: ефір Вечір.LIVE

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17:47 Удари по логістиці РФ здатні змінити ситуацію на півдні України

17:47 Відмова у звільненні з армії: до суду іти необов'язково

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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18:42 Коли запрацює нова українська ППО-альтернатива Patriot: ефір Вечір.LIVE

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