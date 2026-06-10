Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Резонансні ДТП та безпека на дорогах столиці: ефір Київський час arrow
Резонансні ДТП та безпека на дорогах столиці: ефір Київський час

Резонансні ДТП та безпека на дорогах столиці: ефір Київський час

10 червня 2026 р. 19:15

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

19:15 Резонансні ДТП та безпека на дорогах столиці: ефір Київський час

Text

18:42 Коли запрацює нова українська ППО-альтернатива Patriot: ефір Вечір.LIVE

Text

13:08 Україна запустила ракети "Фламінго" по Росії: ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна оголосила посилення атак по Росії: ефір Ранок.LIVE

9 червня 2026
Text

18:26 Вікно можливостей для переговорів щодо закінчення війни: ефір Вечір.LIVE

Text

13:12 Україна майже домовилася з Угорщиною щодо вступу в ЄС: ефір День.LIVE

Text

08:00 Лідери ЄС готуються до можливих переговорів з РФ: ефір Ранок.LIVE

8 червня 2026
Text

18:07 Від США може з'явитися новий переговорник: ефір Вечір.LIVE

Text

13:10 Україна та ЄС окреслили умови майбутнього миру: ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський обговорить з лідерами ЄС ППО для України: ефір Ранок.LIVE

Text

19:15 Резонансні ДТП та безпека на дорогах столиці: ефір Київський час

Text

18:42 Коли запрацює нова українська ППО-альтернатива Patriot: ефір Вечір.LIVE

Text

13:08 Україна запустила ракети "Фламінго" по Росії: ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна оголосила посилення атак по Росії: ефір Ранок.LIVE

9 червня 2026
Text

18:26 Вікно можливостей для переговорів щодо закінчення війни: ефір Вечір.LIVE

Сьогодні для Києва дуже актуальними є питання безпеки на дорогах, особливо після серії резонансних ДТП. Зокрема, експерти говоритимуть, чому аварій у Києві стає дедалі більше, які порушення найчастіше призводять до трагедій та чи допоможуть нові зміни в Правилах дорожнього руху зменшити кількість смертей і травм?

Подивитися ефір "Київський час" можна на YouTube-каналі Новини.LIVE у середу о 19:00.

Теми ефіру "Київський час"

Серед ключових тем, що обговорюватимуться під час ефіру "Київський час":

  • Безпека на дорогах Києва після серії резонансних ДТП;
  • Чому аварій у Києві стає дедалі більше та які порушення найчастіше призводять до трагедій;
  • Як нові зміни в ПДР можуть зменшити кількість смертей і травм.

Раніше Новини.LIVE детально писали про резонансну смертельну ДТП у Києві, що сталася 5 червня і забрала життя чотирьох людей прямо у підземному переході. 

В цієї жахливої аварії загинула вихователька дитсадка, 12-річний хлопчик та двоє працівників поліції. Винуватець аварії регулярно ігнорував обмеження швидкості та мав десятки відповідних штрафів. 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

20:00 Верховний Суд пояснив, коли військового можуть визнати померлим

19:56 РФ атакувала "шахедом" вокзал на Сумщині: уламки пошкодили поїзд

Text

19:15 Резонансні ДТП та безпека на дорогах столиці: ефір Київський час

19:10 Скільки готівки брати в Польщу: українцям розповіли про наслідки на кордоні

19:01 Адвокатку підозрюваного у вбивстві Фаріон позбавили ліцензії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

18:42 Коли запрацює нова українська ППО-альтернатива Patriot: ефір Вечір.LIVE

18:12 Спека у центрі та значні дощі на заході: штормове попередження завтра

18:00 Промисловість серед лідерів експорту: хто приносить Україні мільярди

17:47 Удари по логістиці РФ здатні змінити ситуацію на півдні України

17:47 Відмова у звільненні з армії: до суду іти необов'язково

20:00 Верховний Суд пояснив, коли військового можуть визнати померлим

19:56 РФ атакувала "шахедом" вокзал на Сумщині: уламки пошкодили поїзд

19:10 Скільки готівки брати в Польщу: українцям розповіли про наслідки на кордоні

19:01 Адвокатку підозрюваного у вбивстві Фаріон позбавили ліцензії

18:12 Спека у центрі та значні дощі на заході: штормове попередження завтра

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:00 Промисловість серед лідерів експорту: хто приносить Україні мільярди

17:47 Удари по логістиці РФ здатні змінити ситуацію на півдні України

17:47 Відмова у звільненні з армії: до суду іти необов'язково

17:43 Після скандалу в Одесі заговорили про зміну НМТ для дітей

17:43 Під час обстрілів у метро Харкова можна ставити намети

22:33 Базам РФ не місце біля Одещини: Юсов про ПМР та логістику

8 червня

18:32 Гроші на свята: скільки дарувати на весілля чи день народження

4 червня

22:33 Загроза для Одещини з Придністров'я залишається: актуальні ризики

3 червня

22:33 Стан української економіки: ризики через трудових мігрантів

2 червня

22:33 Саломе Зурабішвілі: перемога України — майбутнє Грузії та Європи

27 травня

06:33 Сезон овочів та ягід в Одесі: актуальні ціни на Київському ринку

25 травня

22:34 Вартість оренди квартир в Одесі: скільки витрачають мешканці

22 травня

21:33 Полуниця на одеських ринках дешевшає: актуальні ціни сьогодні

20 травня

21:33 Одесі — 611 років: як виглядає фортеця Хаджибей у 3D-моделі

19 травня

21:33 Вартість проїзду в Одесі: скільки готові платити городяни

Text

19:15 Резонансні ДТП та безпека на дорогах столиці: ефір Київський час

Text

18:42 Коли запрацює нова українська ППО-альтернатива Patriot: ефір Вечір.LIVE

Text

13:08 Україна запустила ракети "Фламінго" по Росії: ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна оголосила посилення атак по Росії: ефір Ранок.LIVE

9 червня
Text

18:26 Вікно можливостей для переговорів щодо закінчення війни: ефір Вечір.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Коли запрацює нова українська ППО-альтернатива Patriot: ефір Вечір.LIVE

Коли запрацює нова українська ППО-альтернатива Patriot: ефір Вечір.LIVE

10 червня 2026 р. 18:42
Україна запустила ракети "Фламінго" по Росії: ефір День.LIVE

Україна запустила ракети "Фламінго" по Росії: ефір День.LIVE

10 червня 2026 р. 13:08
Україна оголосила посилення атак по Росії: ефір Ранок.LIVE

Україна оголосила посилення атак по Росії: ефір Ранок.LIVE

10 червня 2026 р. 08:00
Вікно можливостей для переговорів щодо закінчення війни: ефір Вечір.LIVE

Вікно можливостей для переговорів щодо закінчення війни: ефір Вечір.LIVE

09 червня 2026 р. 18:26
Україна майже домовилася з Угорщиною щодо вступу в ЄС: ефір День.LIVE

Україна майже домовилася з Угорщиною щодо вступу в ЄС: ефір День.LIVE

09 червня 2026 р. 13:12
Лідери ЄС готуються до можливих переговорів з РФ: ефір Ранок.LIVE

Лідери ЄС готуються до можливих переговорів з РФ: ефір Ранок.LIVE

09 червня 2026 р. 08:00
Від США може з'явитися новий переговорник: ефір Вечір.LIVE

Від США може з'явитися новий переговорник: ефір Вечір.LIVE

08 червня 2026 р. 18:07
Україна та ЄС окреслили умови майбутнього миру: ефір День.LIVE

Україна та ЄС окреслили умови майбутнього миру: ефір День.LIVE

08 червня 2026 р. 13:10

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації