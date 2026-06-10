Резонансні ДТП та безпека на дорогах столиці: ефір Київський час

Сьогодні для Києва дуже актуальними є питання безпеки на дорогах, особливо після серії резонансних ДТП. Зокрема, експерти говоритимуть, чому аварій у Києві стає дедалі більше, які порушення найчастіше призводять до трагедій та чи допоможуть нові зміни в Правилах дорожнього руху зменшити кількість смертей і травм?

Подивитися ефір "Київський час" можна на YouTube-каналі Новини.LIVE у середу о 19:00.

Теми ефіру "Київський час"

Серед ключових тем, що обговорюватимуться під час ефіру "Київський час":

Безпека на дорогах Києва після серії резонансних ДТП;

Чому аварій у Києві стає дедалі більше та які порушення найчастіше призводять до трагедій;

Як нові зміни в ПДР можуть зменшити кількість смертей і травм.

Раніше Новини.LIVE детально писали про резонансну смертельну ДТП у Києві, що сталася 5 червня і забрала життя чотирьох людей прямо у підземному переході.

В цієї жахливої аварії загинула вихователька дитсадка, 12-річний хлопчик та двоє працівників поліції. Винуватець аварії регулярно ігнорував обмеження швидкості та мав десятки відповідних штрафів.