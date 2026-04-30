Українцям радять зробити запаси води: ефір Вечір.LIVE

Віце-прем'єр-міністр із відновлення України Олексій Кулеба заявив, що Росія неодноразово погрожувала вдарити по системах водопостачання України, проте спрогнозувати це неможливо. Ймовірно, що Москва цілеспрямовано продовжить атакувати необхідну життя громадян інфраструктуру.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Вечір.LIVE.

Гості ефіру

Михайло Подоляк — радник Офісу президента України;

Олексій Кущ — економіст, фінансовий аналітик;

Тарас Семенюк — політолог-міжнародник;

Єгор Чернєв — голова делегації Верховної Ради в Парламентській Асамблеї НАТО, заступник голови Комітету ВР із питань національної безпеки, оборони та розвідки;

Іван Тимочко — військовий експерт;

Анатолій Бурміч — народний депутат, "Відновлення України", Комітет з питань антикорупційної політики;

Ілля Несходовський — керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів "ANTS".

Як писали Новини.LIVE, цієї ночі російські війська випустили по Україні балістичну ракету та понад 200 безпілотників різних типів. ППО відбила атаку РФ з восьми напрямків.

Так, окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі та житловому сектору в Дніпрі. Внаслідок обстрілів постраждали 15 людей, частину з них госпіталізовано.