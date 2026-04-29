Король Чарльз III закликав світ допомагати Україні: ефір День.LIVE

У вівторок, 28 квітня, король Британії Чарльз III виступив із промовою в Конгресі США. У ній наголосив, що США перебувають "у самому серці НАТО", а також підкреслив важливість підтримки України на тлі глобальної нестабільності. Тим часом в Росії палають НПЗ після далекобійних атак дронів.

Ефір День.LIVE 29 квітня

Ведучі обговорять з гостями наслідки російських атак, ситуацію на фронті та рішення влади щодо воєнного стану і мобілізації. Окрему увагу приділять запуску експорту української зброї, кадровому дефіциту в економіці та змінам у системі бронювання.

У міжнародному блоці обговорять скандал із постачанням викраденого українського зерна до Ізраїлю та можливу реакцію ЄС, а також про візит короля Чарльза III до США і сигнали підтримки України. Паралельно розберуть питання євроінтеграції, переговорів з ЄС і оцінки перспектив членства.

Гості ефіру День.LIVE 29 квітня

Андрій Ковальов, кандидат політичних наук;

Руслан Музичук, речник Національної гвардії України;

Людмила Денісова, правозахисниця, очільниця Українського центру захисту прав людини;

Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України;

Ярослав Железняк, народний депутат, партія Голос;

Сергій Соболєв, народний депутат, Батьківщина;

Юрій Романюк, голова ВГО Україна в НАТО;

Олександр Шульга, доктор соціологічних наук.

Новини.LIVE раніше повідомляли, що вранці, 29 квітня, в Росії під атакою опинилося ще два великих підприємства по переробці та транспортування нафти. В Пермі та Орську горять НПЗ.

На дронові атаки відреагували в Кремлі. Через складну ситуацію в Туапсе влада почала публічно коментувати події.