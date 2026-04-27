Україні пропонують створити новий оборонний союз: ефір Вечір.LIVE

Україні запропонували створити новий Європейський оборонний союз. Ініціатива розглядається як альтернатива швидкій інтеграції в НАТО та ЄС. Йдеться про об’єднання оборонних можливостей України та країн Європи.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у понеділок, 27 квітня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

Влад Росс — астролог;

Ярослав Божко — політичний консультант, голова Центру політичних студій "Доктрина";

Володимир Пилипенко — заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту Міжнародного права та інновацій;

Володимир Дубовик — директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова;

Віталій Кулик — футуролог;

Ігор Гарбарук — міжнародний експерт, член "Економічного дискусійного клубу";

Станіслав Желіховський — кандидат політичних наук, експерт з міжнародних відносин;

Ольга Богомолець — заслужена лікарка України, докторка медичних та філософських наук, політична та громадська діячка.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що негайний вступ України до ЄС наразі неможливий через чинні правила. Він наголосив, що європейські лідери шукають способи пришвидшити інтеграцію, але без порушення процедур. Також Мерц запропонував поступово залучати Україну до роботи ЄС, зокрема через участь у самітах без права голосу.

Новини.LIVE також писали, що Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна прагне вступити до ЄС і вже зараз зміцнює його, насамперед у сфері безпеки. Він вважає, що Європейському Союзу бракує чотирьох країн — України, Норвегії, Великої Британії та Туреччини. За словами Зеленського, їхня співпраця може значно посилити безпеку Європи.