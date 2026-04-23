Зеленський попередив про брак ракет до ППО через удари РФ: Ранок.LIVE

Україна не має великого запасу і кількості ракет до ППО. Така зброя, яку ЗСУ отримують від західних союзників, може закінчитися будь-якого тижня. За словами глави держави Володимира Зеленського, це залежатиме від темпів атак росіян.

Як повідомляли Новини.LIVE, про можливий дефіцит ППО в Україні Володимир Зеленський заявив ще у березні 2026-го. За його словами, це пов'язано з подіями на Близькому Сході. Тоді глава держави наголосив, що держава працює над тим, аби підсилити протиповітряну оборону.

Також ми писали про те, що голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан висловився щодо власної ППО. За його словами, для масштабування власного виробництва систем Україні потрібен буде час. Знадобиться не менше року, аби налагодити всі процеси.