Ексочільника Департаменту патрульної поліції Євгена Жукова, який подав у відставку після теракту у Києві, призначили радником голови Нацполіції. Він займатиметься питаннями залученості поліції у війну. Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко під час спілкування із журналістами.

Новини.LIVE інформували, що 19 квітня стало відомо, що начальник Департаменту патрульної поліції Євген Жуков подав у відставку. У Верховній Раді напередодні розпочали збір підписів за його звільнення після дій поліції під час теракту в Києві 18 квітня. Згодом Жуков підтвердив відставку, заявивши, що як бойовий офіцер сам вирішив подати рапорт на звільнення.

Новини.LIVE також писали, що міністр внутрішніх справ Ігор Клименко назвав "великим соромом" дії двох патрульних, які під час теракту в Києві 18 квітня залишили пораненого хлопчика та втекли. За його словами, правоохоронці їхали на виклик про хуліганство і виявилися психологічно не готовими до реальної стрілянини. Клименко також закликав не оцінювати всю поліцію за вчинком цих двох патрульних.