Зеленський попередив про масштабний наступ РФ: ефір Ранок.LIVE

Президент Володимир Зеленський заявив, що обмеження соцмереж у РФ викликане не критикою Володимира Путіна, а страхом бунтів через мобілізацію. Він припустив два сценарії: або масштабна мобілізація для нового наступу на Україну, або обмежений наступ, наприклад, на країни Балтії, де Росія розраховує на швидкий успіх.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Ранок.LIVE 20 квітня.

Гості сьогоднішнього ефіру:

Ярослав Макітра — політтехнолог;

Ігор Романенко — генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України";

Микола Нога — міський голова міста Шостка;

Оксана Савчук — народна депутатка, комітет ВРУ з питань транспорту та інфраструктури;

Руслан Рохов — політолог;

Іван Шевцов — полковник, начальник прес-служби бригади "Сталевий Кордон" (15 мобільний прикордонний загін);

Олег Устенко — економіст, радник президента у 2019–2024 роках;

Людмила Денісова — правозахисниця, очільниця Українського центру захисту прав людини;

Ярослав Захарченко — прокурор столичної прокуратури 2014-2025 рр., почесний голова ВГО "Правова рівність";

Володимир Омельченко — директор енергетичних програм Центру Разумкова.

Як повідомляли Новини.LIVE, 11 квітня Олександр Сирський заявив про посилення російського наступу на півдні. За його словами, українські сили утримують позиції та готуються до подальшої ефективної оборони.

Водночас 19 квітня військовий повідомив, що РФ тимчасово знизила інтенсивність атак на фронті. Водночас ворог не відмовився від наступальних планів. Російське командування і надалі орієнтується на захоплення Донбасу.