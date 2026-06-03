Обстріли Києва та 12 років мерства Кличка: ефір Київський час

Сьогодні для Києва актуальними залишаються питання безпеки під час масованих російських атак. Зокрема, де киянам ховатися під час повітряної тривоги, чи достатньо укриттів у місті та як діяти у разі ракетних і дронових ударів. Окремо експерти говоритимуть і про 12 років керування столицею Віталієм Кличком — які зміни відбулися в Києві, що вдалося реалізувати та які проблеми досі залишаються невирішеними.

Подивитися ефір "Київський час" можна на YouTube-каналі Новини.LIVE у середу о 19:00.

Теми ефіру "Київський час"

Серед ключових тем, що обговорюватимуться під час ефіру "Київський час":

Безпека у столиці під час масованих російських атак;

Куди ховатися киянам під час повітряної тривоги;

Чи вистачає укриттів у місті та як діяти в разі ракетних і дронових ударів;

12 років керування Києвом Віталієм Кличком — які зміни відбулися у столиці, що вдалося реалізувати та які проблеми досі залишаються актуальними для мешканців міста.

Новини.LIVE інформували, що речниця КМВА Катерина Поп заявила, що в Києві можуть обмежити встановлення наметів у метро під час повітряних тривог. Причиною називають нестачу вільного простору в укриттях через тривале перебування частини людей із речами та спорядженням. У владі наголошують на необхідності забезпечити доступ до укриттів для максимальної кількості киян.

Новини.LIVE також писали, що у ніч проти 2 червня російські війська завдали ракетно-дронового удару по Києву, внаслідок чого загинули люди та є масштабні руйнування. Кількість жертв внаслідок атаки зросла до семи осіб, постраждали щонайменше 90 людей.